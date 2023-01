L’incroyable vie de Walter Mitty : où a-t-elle été tournée ?

in

Le film avec Ben Stiller est sorti en 2013 et a été réalisé par lui-même. Où a-t-il été filmé ?

© IMDbL’incroyable vie de Walter Mitty.

En 2013, Ben Stiller a joué et réalisé un beau film intitulé L’incroyable vie de Walter Mitty. Là, il s’est mis dans la peau d’un homme qui travaillait dans journal de la vie dont l’évasion de la routine quotidienne était les fantasmes qu’il créait dans son esprit. Jusqu’au jour où ils se sont réalisés. Dans Étoile+ vous pouvez regarder ce grand film.

Bien qu’il nous montre des endroits aussi divers que des montagnes, des déserts ou des mers gelées, la majeure partie de la production a été tournée en Europe. Le pays choisi pour les beaux paysages montrés était l’Islande, dont le terrain a servi à recréer trois lieux bien différenciés de la routine quotidienne de Walter Mitty aux Etats-Unis.

L’Islande a été utilisée à la fois pour les scènes qui se sont déroulées dans ce pays, et pour celles qui se sont déroulées au Groenland et en Afghanistan. Une grande partie de cela devait faire, selon le concepteur de la production. Jeff Man dans une interview avec regarde qui j’ai trouvéavec la façon dont ce pays leur a permis de forcer l’échelle pour que plus de choses entrent en jeu.

Jeff Man décrit comme un rêve à cette œuvre qu’il partageait avec Ben Stiller, où ils ont passé 20 jours internés en Islande à visiter des lieux pour tourner le film. Pour le tournage, ils se sont beaucoup appuyés sur Google Mapsce qui leur a permis de choisir les points à filmer en fonction des caractéristiques qu’ils ont trouvées dans chaque terrain.

+Le détail de La Vie secrète de Walter Mitty

Il y a un détail de L’incroyable vie de Walter Mitty que vous auriez pu manquer. Si vous arrêtez le film à n’importe quel moment, presque chaque image a la forme d’une photographie. Cela a été pensé comme une manière de rendre hommage aux photographes de journal de la viel’un des thèmes sous-jacents à toute l’histoire de Walter Mitty.

