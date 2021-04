L’incroyable vie de Marlon Brando et sa mémoire 97 ans après sa naissance

Marlon Brando a traversé des générations avec son interprétation de Don Vito Corleone dans le film emblématique de Le parrain 1972. Le film est devenu un classique du cinéma et l’acteur est entré à jamais dans l’histoire. Cependant, La vie de l’artiste comprenait bien plus que le simple fait d’être un chef de la mafia et est vraiment digne de toute production hollywoodienne. Une enfance très dure, une ascension vertigineuse et un déclin brusque qui le vit mourir en ruine. Apprenez-en plus sur cette star qui fêtera ses 97 ans ce samedi!

Né en Nebraska en 1924, il a eu des premières années très difficiles car sa mère souffrait de trouble bipolaire et d’alcoolisme, alors que son père ne lui a jamais donné aucun crédit et J’étais cruel avec lui. Le point positif de leurs influences est qu’ils ont tous deux travaillé dans l’industrie cinématographique et Marlon a grandi avec le don de regarder les gens et imitez parfaitement leurs gestes.

L’enfance difficile de Marlon Brando et ses problèmes d’adolescence

Ses traumatismes d’enfance l’ont accompagné jusqu’à son adolescence où Il a eu du mal à accepter son corps malgré le fait de soulever rapidement 1,75 m et d’attirer l’attention avec son visage. Il existe même des versions qui disent que flagellé en réponse à son apparition. Cette personnalité l’a amené à être un mauvais élève et être expulsé de son collège à plusieurs reprises.

Sa meilleure façon de changer le monde était de mentir, c’est pourquoi il a été répertorié comme « mythomane ». En fait, sa biographie William J. Mann assuré: « Si un mensonge est valable pour lui, Marlon ne dira pas la vérité ». Cependant, cette qualité de mise en place de scénarios imaginaires lui a permis d’ouvrir une place dans le jeu d’acteur, où il a montré un grand talent jusqu’à ce qu’il soit considéré par beaucoup comme le meilleur acteur de l’histoire.

Brando a déménagé à New York et a étudié le théâtre à la New School. En 1944, il décroche son premier rôle à Broadway et deux ans plus tard, il réussit à être la vedette de la pièce de Tennessee Williams. Un tramway nommé désir. De là, son chemin était en hausse et en 1950 son premier film est arrivé: Les hommes.







Dans les années cinquante, une décennie en or pour sa carrière commencerait où il obtenait quatre nominations consécutives aux Oscars: Un tramway nommé désir (1951), Vive Zapata! (1952), Jules César (1953) et La loi du silence (1954). Pour cette dernière cassette, il a obtenu sa première statuette.

L’obsession de Marlon Brando pour le sexe et sa relation avec Marilyn Monroe

Au plus fort de sa carrière, ses relations intenses avec les femmes étaient connues du public, ce qui l’a amené à avoir 11 enfants et trois mariages en difficulté. La vie privée de l’acteur était caractérisée par un désir sexuel qui le rapprochait aussi des hommes. « C’était l’homme le plus charmant que vous ayez jamais rencontré. Il dormait avec n’importe quoi. Avec n’importe quoi. Même avec une boîte aux lettres. James Baldwin, Richard Pryor, Marvin Gaye »Le producteur de musique Quincy Jones a déclaré à Vulture en 2018.

Selon la biographie de l’acteur Le prétendant-L’histoire de Marlon Brando, l’interprète a couché avec des centaines de femmes à cause de son obsession pour le sexe. Sur sa liste de célèbres amours, vous ne trouverez rien de moins que Marilyn Monroe en 1955. D’autres noms célèbres sont: Pier Angeli, Shelley Winters, Nancy Qwan, Katy Jurado, Ursula Andress et Rita Moreno.

Les mésaventures de sa personnalité ont fait sa carrière Je suis entré dans un déclin dans les années soixante. Quoi qu’il en soit, en 1961 pour la première et la dernière fois, il a réalisé et joué dans le film Le visage impénétrable et était dans des productions exceptionnelles telles que Rébellion à bord.

En 1962, il s’est marié pour la dernière fois et c’était leur plus longue relation car elle s’est terminée dix ans plus tard. Sa femme est allée Tarita Teriipia, qu’elle a rencontré lors du tournage de Rebellion on Board et dont le mariage s’est terminé en mauvais termes car la Tahitienne a publié un livre intitulé Brando, mon amour et mon tourment pour signaler l’abus de l’acteur.







Quand la carrière de Brando semblait terminée, à 48 ans Francis Ford Coppola l’a convoqué pour le rôle qui le rendra célèbre au fil des ans: Don Corleone. Sa performance dans Le Parrain lui a valu un autre Oscar, même si la façon dont il l’a reçu était controversée et fidèle à son style: a envoyé à la cérémonie une actrice d’origine autochtone qui s’est prononcée contre le traitement que son peuple a reçu dans les films hollywoodiens.

Dans les années soixante-dix, il a eu ses derniers rôles importants quand il a chargé 14 millions de dollars pour avoir comparu 10 minutes dans Superman 1978 et quand il a montré son surpoids en Apocalypse maintenant 1979. Au cours des années suivantes, il réalise des films de manière sporadique et succombe à une crise personnelle et physique.

La mort triste et solitaire de Marlon Brando

En plus de sa graisse et de son alcoolisme, il reçut en 1990 un coup dur dans sa vie privée: son fils Christian a été arrêté pour avoir participé au meurtre du petit ami de sa sœur Cheyenne, qui s’est suicidé cinq ans plus tard. Pour Brando, la perte de sa fille a été un coup dur qui a ajouté à ses problèmes financiers.

Ses dernières années ont été comme un ermite et ont pratiquement éclaté. Il a dû vendre ses affaires et est resté seul jusqu’à ce que décédé le 1 juillet 2004 à Los Angeles, à 80 ans et à la suite d’une fibrose pulmonaire.