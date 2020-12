L’incroyable vidéo de robots Boston Dynamics dansant de la musique soul

LA Robot Boston Dynamics sont devenus célèbres ces dernières années pour leurs extraordinaires compétences d’équilibre et de coordination dans les mouvements, mais le dernier clip sorti par la société est sans aucun doute la meilleure démonstration de dextérité de ses automates jamais montrée jusqu’à présent. Dans un vidéo de voeux de nouvel an, trois des appareils les plus connus du groupe acquis par Hyundai fonctionnent en un chorégraphie digne des meilleurs danseurs sur TikTok, dansant au rythme du tube des années 60 Do You Love Me, des Américains The Contours.

Qui sont les protagonistes des robots

Les danseurs présentés dans la vidéo sont tous déjà apparus dans les clips que Boston Dynamics a mis en ligne au fil des ans pour promouvoir son travail. Les deux automates anthropomorphes sont les prototypes Atlas, tandis que l’adorable quadrupède au cou de girafe est le seul en vente sur le marché: il s’appelle Spot Mini et il y a déjà quelques mois, il avait montré une passion pour la danse en se produisant dans le moonwalk de Michael Jackson. Le genre de vélociraptor à roues qui apparaît plus tard dans la vidéo est plutôt Manipuler, un autre prototype destiné à la circulation des colis et des marchandises.

Le choix de la chanson

La pièce n’a pas été choisie par hasard par les ingénieurs du groupe. En plus d’être définitivement entraînant encore aujourd’hui, il vient d’une époque dont les danses ont cédé la place aux robots protagonistes de montrer des compétences de coordination peu commun: les automates répètent à l’écran les mêmes mouvements qui étaient à la mode dans les cinémas des années 60. Le texte parle alors d’un protagoniste qui, après avoir été rejeté amoureux, a enfin appris à danser correctement et se prépare à la conquête.

Les limites des robots

La vidéo est vouée à laisser beaucoup de voix sans voix, à tel point que le même entrepreneur Elon Musk a voulu la relancer sur Twitter en précisant qu’il ne s’agit pas d’un clip en infographie. Là précision des mouvements ce qui permet aux robots de rester debout malgré l’utilisation intense et rythmée des moteurs et des articulations est en fait incroyable; malgré cela, cependant, il serait erroné de classer les appareils comme intelligents. Atlas, Spot Mini et Handle savent certainement s’orienter dans l’environnement qui les entoure pour rester en équilibre, se lever lorsqu’ils tombent ou éviter de s’écraser contre les murs, mais ils ne savent pas ce qu’ils font et ne peuvent toujours pas naviguer de manière indépendante sans instructions précises.

Les trois gadgets dansent après l’un séquence d’instructions très détaillées cela doit avoir coûté aux programmeurs des heures de travail, d’autant plus qu’il s’agit de mouvements dans le temps en musique et inter-coordonnés. En fait, l’accusation de simuler une véritable intelligence en tirant parti de la programmation et d’une coordination élevée est souvent adressée à Boston Dynamics, dont les vidéos se ressemblent toutes de ce point de vue. Cependant, le niveau de précision atteint par ce dernier clip reste surprenant.