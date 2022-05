L’incroyable transformation physique de Will Poulter pour son rôle dans Marvel

in

merveille

Will Poulter a déjà été annoncé comme le personnage d’Adam Warlock pour le troisième opus des Gardiens de la Galaxie. Son changement physique impressionne !

© GettyPoulter

Poulter a été sélectionné par James Gunn donner vie à sorcier adam dans le troisième volet du gardiens de la Galaxie. Dans les romans graphiques, le personnage est un éternel qui a été créé par l’enclave, un groupe de scientifiques dans le but de créer l’être humain parfait, la projection de l’avenir évolutif de l’humanité. Le résultat? Un être connu seulement comme « Le »qui s’est rebellé contre ses créateurs une fois qu’il a compris qu’ils étaient mauvais.

On ne sait pas à quel point il s’adaptera James Gunn de l’origine de Warlock dans les dessins animés au grand écran. Le réalisateur est reconnu pour avoir apporté quelques modifications au matériel original pour surprendre le public et faire de son histoire au cinéma quelque chose de complètement nouveau. En ce sens, le choix de Poulter au début, il a déçu certains fans qui avaient son rôle dans la mémoire de Narnia, nous sommes les meuniers et la saga Le coureur du labyrinthe.

un changement impressionnant

La vérité est que l’acteur choisi par merveille Il fait de bonnes paroles pour convaincre les ennemis et la première étape a été un conditionnement physique qui l’a laissé dans un état enviable. Quelques photos de Poulter sur les plages d’Ibiza à travers @willpoulterupdates réaliser le corps qu’il a obtenu grâce à un système d’entraînement sévère afin que son rôle de puissant sorcier adam être le plus crédible possible.

Nous ne savons pas si le caractère de Poulter sera l’antagoniste gardiens de la Galaxie dans la troisième entrée de la franchise anti-héros. La vérité est que le casting de cet acteur a d’abord semblé être un pari fort, cependant, en voyant les résultats de son conditionnement, nous pouvons dire que peu à peu les adeptes de la Univers cinématographique Marvel ils s’adapteront à l’idée de le voir comme sorcier adam.

Les Gardiens de la Galaxie Tome 3 étoiles Chris Pratt comme Peter Quill, Zoe Saldana comme Gamora, Dave Bautista comme Drax, Vin Diesel comme Groot, Bradley Cooper comme Rocket, Karen Gillan comme Nebula, Pom Klementieff comme Mantis, Sylvester Stallone comme Stakar Ogord, Elizabeth Debicki comme Ayesha et Sean Gunn comme Kraglin Le film sortira dans les salles du monde entier le 5 mai 2023.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂