L’incroyable transformation physique de la soeur d’Eminem dans 8 Mile

Sorti en 2002, il a valu un Oscar au chanteur derrière « The Real Slim Shady ». Chloe Greenfield a joué la petite Lily.

© IMDb8 miles.

Deux décennies se sont écoulées depuis que nous avons vu Eminem star dans un film très personnel pour lui. Il s’agit de 8 milles, le film où il fictionnalise les souvenirs de sa vie pour aller de l’avant et réussir dans le monde de la musique rap, bien qu’il soit un homme blanc. Lancé en 2002, c’est celui qui lui a valu un oscar pour la meilleure chanson originale.

Dans 8 milles nous pourrions voir Eminem et grandi à Detroit, tout en allant à différents combats de rap où il ne semblait pas s’intégrer. C’était la seule échappatoire qui lui restait d’une vie et dont il semblait qu’il ne pouvait sauver qu’une seule personne : sa petite sœur. lis. Interprétée par Chloé GreenfieldIl était l’un des personnages les plus mignons du film.

Tout au long des images de 8 milles nous pouvons voir Eminem avoir les scènes les plus intimes avec lis. De lui chanter une berceuse personnalisée à la serrer dans ses bras et à la border, ainsi qu’à la protéger de son beau-père. Sans parler de la terrible séquence à laquelle elle doit assister, où Jimmy il est brutalement battu.

Vous êtes-vous déjà demandé ce qui était arrivé à la vie de l’actrice qui a joué lis, Chloé Greenfield? La jeune femme a 27 ans et, en plus d’avoir fait partie de 8 milles était aussi dans Urgences aux urgences, la populaire série médicale. Sur son compte Instagram, vous pouvez voir tout ce qui a changé au cours des 20 dernières années :

+Où voir 8 milles

Actuellement, il existe deux plates-formes qui vous permettent de jouer à ce film titré par le rappeur populaire Eminem. En Amérique latine, vous pouvez jouer à la fois avec un abonnement à Netflix comme avec un a LionsgateTV+En Espagne, pour sa part, ces deux plates-formes sont également ajoutées Starz.

