L’incroyable transformation de David Harbour pour Stranger Things

L’acteur qui incarne le commissaire Hopper depuis la première saison était très différent dans les deux derniers épisodes du quatrième volet de l’émission Netflix.

©NetflixDavid Harbour comme Hopper

Quand il a commencé à faire partie du monde de choses étranges dans la première saison, où les frères duffer Ils l’ont choisi pour jouer Shérif Hopper, David Harbour il avait un physique moyen et n’était pas en très bonne condition physique. Cela tenait au fait que la série de Netflix Il a fait allusion à la manière dont les responsables de l’application des lois qui passent leurs journées sans faire beaucoup de travail et vivent « boulonnés » à leur bureau en mangeant des beignets sont souvent représentés.

Au fil du temps, ce personnage a commencé à entrer de plus en plus dans l’action et a été vu comme étant plus en forme, mais en aucun cas au même niveau avec lequel il a été vu dans les deux derniers épisodes de la quatrième saison de choses étranges. En effet, si vous vous souvenez qu’il incarnait récemment un personnage très décalé Gardien rouge dans Veuve noirele changement physique qu’il a eu est encore plus perceptible.

Justifié par la décision narrative de le faire prisonnier dans un camp de concentration en Union soviétique, où tous les détenus étaient forcés de faire du travail manuel pour les Russes, David Harbour il a dû beaucoup s’entraîner pour arriver à la scène où on le voit se déshabiller après sa sortie de prison et finir de s’embrasser avec Joyce (Winona Ryder).

Dans la finale de la quatrième saison de choses étranges pourrait voir David Harbour parfaitement en forme, avec tous ses muscles bien marqués et prêts à entrer en action. Pour couronner le tout, il a fini par avoir cette séquence à la fin de l’épisode neuf où il ressemblait presque à un gladiateur dans l’arène, décapitant l’un des redoutables démogorgons, tandis que le reste des gars essayait de l’achever. voisine.

+Le passé de David Harbour et Winona Ryder

Bien qu’ils ne soient pas en couple dans la vraie vie, Winona Ryder et David Harbourles adeptes de choses étranges ils rêvent de les voir ensemble depuis la première saison. A tel point que, ces dernières heures, une photo a commencé à circuler sur les réseaux (qui comptent près de 120 000 aime dans Twitter!) où on les voit très jeunes, ensemble, comme s’ils se connaissaient depuis de nombreuses années. Cependant, c’est un faux : la photo originale est de Winona avec AD Rockchanteur de Bêtes garçonsqui a été remplacé par David Harbour sur la photo éditée.

