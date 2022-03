"L’incroyable Spider-Man 3": Sony a excité les fans avec la sortie d’une vidéo d’Andrew Garfield, sécurisant le film ?

merveille

L’idée d’Andrew Garfield de revenir en tant que Spider-Man dans un troisième film solo a excité les fans pendant des mois, et maintenant cela semble se réaliser. Regardez la vidéo !

© GettyAndrew Garfield

Le temps passe, mais les conséquences Spider-Man : Pas de retour à la maison a laissé dans les fans peut encore être vu. Le film, dont la première a eu lieu en décembre de l’année dernière, a fait fureur dans le monde entier et a choqué tout le monde. C’est qu’au-delà de l’incroyable travail de Tom Holland, ce film fut aussi le grand retour de Tobey Maguire etAndrew Garfield après tant d’années. Pendant des mois, on a spéculé sur son éventuelle apparition dans le long-métrage et maintenant que c’est plus que confirmé, les followers de Peter Parker sont contents.

Cependant, celui qui a attiré toute l’attention dans ce film était Andrew Garfield. L’acteur a joué le wall-crawler dans les bandes de L’incroyable homme-araignée qui étaient les seuls à ne pas avoir de tiers. En effet, son apparition dans le MCU s’est produite juste au moment où la franchise grandissait et son personnage a été à moitié oublié puisqu’ils n’ont pas non plus eu le succès escompté. À tel point que, immédiatement, le studio a décidé d’annuler le troisième film et de se mettre à la recherche d’un autre Peter Parker.

C’est pourquoi son retour et sa réconciliation avec le personnage ont fini par enchanter les fans. C’est pourquoi, depuis qu’Andrew a été vu dans Spider-Man : Pas de retour à la maison que les fidèles de Marvel se battent car L’incroyable homme-araignée 3 ont une nouvelle opportunité. En tout cas, au-delà de tout le désir de ceux qui le suivent depuis 2012, date de sa première apparition en costume rouge, ni le studio ni Sony n’ont confirmé avoir écouté les fans.

Même ainsi, Sony a récemment partagé une vidéo de Garfield qui a laissé tout le monde complètement excité. Vous pouvez y voir l’acteur dans une combinaison d’images de No Way Home et de ses films solo. De plus, dans celui-ci, ils ont également fait référence au fait que son personnage s’appelait « Peter 3 » dans la bande de Holland, ouvrant ainsi les portes à la création d’un troisième film.

Bien sûr, il faut préciser que cet audiovisuel n’est rien d’autre qu’un clin d’œil aux films auxquels Garfield a participé. Mais, la vérité est que le voir seul dans une nouvelle bande-annonce de Sony Pictures a une fois de plus fait sensation et a même laissé tout le monde un peu alerte sur ce que pourrait être son avenir chez Marvel.

