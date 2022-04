L’incroyable similitude entre Johnny Depp et Amber Heard lors du procès

CÉLÉBRITÉS

En pleine bataille judiciaire, l’actrice serait en train d’imiter toutes les tenues de son ancien partenaire. Découvrez les photos du tribunal de Fairfax !

© GettyJohnny Depp et Amber Heard, en plein procès pour diffamation.

Deux célébrités sont dans le collimateur de tous les paparazzis : Ambre Entendu Oui Johnny Depp. Et c’est que celui qui a su être un mariage consolidé, traverse aujourd’hui une bataille juridique où les accusations d’agression et de diffamation semblent interminables. Mais un détail au milieu du procès a surpris les plus observateurs: l’actrice a commencé à s’habiller de la même manière que le protagoniste de Pirates des Caraïbesimitant même ses accessoires caractéristiques.

Le scandale n’est pas récent : Amber Heard et Johnny Depp ont eu une liaison pendant plus de cinq ans et se sont même mariés en 2015. Pourtant, en 2016, elle demande la divorcer et a affirmé avoir été agressé verbalement et physiquement. Les plaintes se sont poursuivies, puisque l’acteur a engagé une action en justice contre The Sun, qui l’a appelé « batteur de femme » puis envers son ancien partenaire, après un article publié dans le Washington Post où il le mentionnait comme « injurieux ».

La vérité est qu’ils se sont ainsi retrouvés devant le juge à plusieurs reprises. L’un d’eux a eu lieu en novembre 2020, à Londres, où le tribunal britannique a déterminé que Depp avait frappé Heard et lui avait même fait craindre pour sa vie. À ce moment-là, l’actrice a été montrée avec tenues aux couleurs vives. Mais actuellement, alors qu’ils se disputent dans le tribunal de fairfaxen Virginie, son style a complètement changé et pourrait être une source d’inspiration particulière.

Alors que l’ancien couple se présente pour témoigner, accompagné de leurs avocats ainsi que d’amis et de témoins qui suivent de près le procès, elle en a profité pour porter une série de Ressemble beaucoup à Depp, tant dans ses couleurs, que dans ses modèles et dessins. Et c’est qu’Amber Heard a cette fois choisi un style masculinoù dominent pantalons, chemises, cravates, gilets et vestes sur mesure, pratiquement identiques à ceux utilisés par l’interprète.

Il semblerait que tout ce qu’il porte soit exactement copié le lendemain par Heard et son équipe. Le cas le plus notoire concernait un cravate Gucci signature: Il est noir, en soie et a une illustration d’une abeille dans les tons dorés au centre. Johnny a opté pour cet accessoire pour se présenter au tribunal et, à peine deux jours plus tard, l’actrice a choisi la même tenue pour comparaître devant le juge. Coïncidence ou imitation ?

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂