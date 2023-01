L’incroyable ressemblance entre Jenna Ortega et Merlina que personne n’a remarquée

in

célébrités

Jenna Ortega est la grande protagoniste de Merlin et ressemble beaucoup à son personnage. Savoir pourquoi.

©Getty/NetflixQuel est le point commun entre Merlina et Jenna Ortega ?

Merlin Il a été créé sur Netflix il y a à peine un mois et est l’une des rares séries à avoir réussi à faire en sorte que, malgré le passage du temps, personne n’arrête d’en parler. Eh bien, aujourd’hui, il est devenu l’un des favoris des utilisateurs de la plateforme. En fait, il atteint un tel point qu’il a déjà été placé comme l’un des plus visionnés de l’histoire du géant du streaming. Bien qu’il ne dépasse pas la quatrième saison de choses étrangesla réalité est que leur succès ne cesse d’augmenter.

C’est le cas que de nombreux fans attendent déjà l’arrivée de la deuxième saison de Merlinqui, au-delà de tout, n’a pas encore été confirmée par Netflix. Cependant, l’illusion de revoir Jenna Ortega dans la peau de ce personnage est quelque chose que beaucoup veulent déjà. A noter que la jeune actrice a fait un travail fulgurant en donnant au personnage sa propre personnalité.

Ceci est dû au fait Christina Ricci a laissé la barre très haute après sa prestation au locomotives addams. En tout cas, Jenna Ortega a trouvé le moyen d’avoir son propre label pour ce rôle.. Et la réalité est que l’actrice a fait fureur avec cette performance car elle a une caractéristique très similaire au personnage. Quelque chose qui, sans aucun doute, l’a aidée à faire un travail encore meilleur, enchantant des milliers de fans.

dans la serie Merlin elle se révèle être une fan d’écriture. De plus, à plus d’une occasion, il a passé des heures à écrire dans sa chambre. C’est quelque chose qui Jenna Ortega a confirmé plus d’une fois qu’elle aime aussi faire. Bien que dans la série son personnage crée un roman à succès, en réalité elle écrit constamment toutes sortes de textes. Dès lors, le fait de pouvoir partager cela avec son personnage est quelque chose d’incomparable pour elle.

Dès lors, une fois que les fans ont découvert ce parallélisme entre les deux, ils ont été ravis de pouvoir en savoir plus sur leur protagoniste préféré. Mais, surtout, ce que tout le monde a le plus apprécié, c’est de savoir que le choix de Tim Burton, le créateur de l’histoire, était parfait.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?