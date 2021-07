L’incroyable ressemblance de Sam Heughan avec un acteur de cinéma classique

Après sept ans à jouer Jamie Fraser dans Étranger, Sam Heughan Il s’impose comme l’un des acteurs du moment. Grâce à la série, originaire de Starz Play et maintenant disponible sur Netflix, l’artiste écossais s’est catapulté à la renommée internationale et, de même, a pu démontrer tout son niveau d’acteur et sa polyvalence au point qu’il est déjà recherché par différentes productions alors qui participent à leurs projets.

C’est pourquoi, en plus d’être toujours Jamie dans les sixième et septième saisons de Étranger, Sam Heughan Profitez des moments de repos pour vous intérioriser dans d’autres défis. Malgré le fait qu’il soit actuellement en vacances après avoir terminé le tournage de la sixième partie de la fiction, à plus d’une occasion, il s’est concentré sur la poursuite de son travail.

Sam Heughan en vacances au Mexique. Photo : (@samheughan)



A tel point que, dans son CV, il y a déjà plus d’un long métrage sorti ou avec une date pour déjà confirmée et, l’un d’entre eux, est à Olivia. Réalisé par John Hay, ce film raconte l’histoire du mariage tumultueux entre l’actrice Patricia Neal et le célèbre écrivain Roald Dahl (Matilda) où Heughan incarnera l’emblématique Paul Newman.







L’histoire raconte que Neal et Dahl se retirent dans la campagne anglaise après la mort de leur fille, Olivia. Cependant, dans les quelques images connues de la bande, c’est précisément Sam qui a attiré beaucoup d’attention depuis Il a été qualifié de Newman et c’est l’incroyable ressemblance entre eux qui a surpris ses fans.

Changement radical de profil après Étranger, Sam Heughan est devenu viral sur les réseaux sociaux après avoir rendu publics ces clichés. Et, s’adressant au Scottish Sun, la star écossaise a avoué : « quand j’ai découvert ça, j’ai pensé « c’est un rôle énorme à accepter ». Paul Newman est une icône et il y a beaucoup de ces biopics pour lesquels les acteurs ne prennent pas des mois à se préparer, mais des années à se préparer.”.

Et puis il a ajouté : «Je travaillais avec Outlander à l’époque et n’avais que deux mois pour me préparer, mais j’ai fait le grand saut”. Cependant, quant à ce que beaucoup pensent de la ressemblance entre lui et Paul Newman, Heughan a assuré : «Je ne me ressemble pas, c’est un gars très marquant, mais il s’agissait de reproduire son essence, le fait qu’il était un gros fumeur, il fumait d’un côté de la bouche et ça te fait parler différemment”.