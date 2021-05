L’incroyable ressemblance de Jennifer Lopez avec sa fille et sa mère

Jennifer Lopez a fait les manchettes ces dernières semaines après la séparation de Alex Rodriguez. Le chanteur américain avait une relation de plus de quatre ans avec l’athlète et ils avaient même annoncé leurs fiançailles et leur mariage. Cependant, l’événement n’a jamais pu être réalisé en raison de la pandémie et le couple a dû faire face à plusieurs crises qui ont finalement abouti à la séparation des deux.

D’un autre côté, ces jours-ci, elle a également été liée à son ex Ben Affleck, qui en janvier a mis fin à sa fréquentation avec Ana de Armas. Aucun d’eux n’a commenté la question et JLO a préféré se réfugier dans leur travail professionnel et leurs affections.

En fait, il y a quelques heures à peine, l’artiste a publié une photo avec sa fille Emme et sa mère. La ressemblance est si dramatique qu’elle a laissé les fans stupéfaits.

La photo de Jennifer Lopez avec sa fille et sa mère: elles sont identiques

Dans l’image, vous pouvez voir les trois femmes de profil. Tout d’abord, c’est Emme, puis Jennifer, et enfin grand-mère Guadalupe Rodriguez. Leur look et leur style sont si similaires que, sans aucun doute, personne ne peut nier qu’ils sont familiers. La photo fait partie d’une séance photo de la marque de crème appartenant au compositeur d’origine portoricaine appelé JLO Beauty.

Emme Maribel Muñiz Il est né le 22 février 2008 avec son jumeau

Maximilien. Ils sont tous les deux enfants de JLo et

Marc Anthony. Les musiciens ont eu une longue relation de plus de 10 ans. Ils se sont mariés en 2004, mais ont finalement décidé de divorcer en 2014. Néanmoins, ils entretiennent une relation très étroite et cordiale. En fait, le chanteur a des enfants d’un précédent mariage qui entretiennent de bons liens avec leurs demi-frères et sœurs.