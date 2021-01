L’incroyable réaction de Kiernan Shipka à la fin du monde caché de Sabrina

Le monde caché de Sabrina a eu la fermeture finale avec sa quatrième saison sur Netflix qui a été créée le 31 décembre. Bien que la série soit un succès d’audience et se classe au deuxième rang mondial, elle a été critiquée pour une fin inattendue et décevante. Son protagoniste, Kiernan Shipka, il a exprimé à ce sujet, a accepté d’être étonné par ce qui s’est passé et a révélé sa réaction en lisant le scénario. Qu’a t’il dit?

Contient des spoilers

Les huit derniers épisodes de la série avaient un contenu émotionnel élevé et le résultat a fait pleurer les fans: Sabrina meurt et retrouve Nick dans l’au-delà. La chose surprenante à propos de la séquence était que le personnage basé sur les bandes dessinées Archie, apparemment, il était immortel.

Le monde caché de Sabrina: ce que Kiernan Shipka a dit à propos de la finale de la série

L’actrice de 21 ans a donné une interview à ET Online et s’est souvenue de son ressenti lorsqu’elle a lu le script avec cette fin: « J’étais très surpris. Je pense qu’elle avait la même mentalité que tout le monde, à savoir que Sabrina ne pouvait pas mourir. Voici Sabrina. Je ne peux pas mourir. Et puis j’ai pensé: oh plus de pages je pense que c’est tout. C’est une fin dramatique « .

Scène finale du monde caché de Sabrina (Netflix)



La conclusion de la saison 4 a mis fin à une émission qui a débuté en 2018 et a été annulée par Netflix en juillet 2020. Shipka a reconnu que la fin du travail « cela a eu un impact assez émotionnel » et ce qui n’était pas « facile à digérer ». « Il y a beaucoup de sens et d’impact derrière cela et la façon dont nous voulons y lire. Mais surtout, cela m’a complètement surpris. »ajoutée.

De plus, la jeune femme a donné un point de vue plus optimiste sur ce qui s’est passé avec Sabrina: « Je pense que ce qu’elle représente, c’est qu’elle est vraiment une âme désintéressée et se sacrifie pour le plus grand bien, ce qui est très important. Je dirai que je pense qu’il est assez intelligent et que Je pourrais retrouver mon chemin vers Greendale si je le voulais. Et je pense juste parce que je l’aime tellement, c’est ce que je veux penser qui se passe « .

L’artiste a également imaginé comment les fans prendraient la clôture de la série et a soutenu que le personnage « appartient aux spectateurs ». « Si les gens veulent voir la fin et pensent qu’elle se retrouve dans l’au-delà avec Nick, alors c’est incroyable. », conclut-il.

Enfin, il a parlé de la possibilité de faire un film à propos de Sabrina: «J’adorerais. Je pense que j’ai certainement vu et entendu les fans pleurer et je suis avec tout le monde. J’adore ce personnage et j’aime tellement ces gens que tout ce que nous pouvons faire pour finir pour les fans et garder le rythme et garder Sabrina en vie. Ça serait génial ».