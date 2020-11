L’incroyable promotion PS5 au Royaume-Uni qui change l’esthétique de cet élément britannique traditionnel

Une curieuse campagne publicitaire change certaines affiches du métro de Londres pour les symboles de la manette PlayStation

Le lancement de PS5 en Europe, il n’est qu’à quelques heures de route, et c’est pourquoi des millions de fans attendent déjà de mettre la main sur la console de nouvelle génération de Sony. Et pour célébrer ce lancement spécial, la société a lancé une promotion particulière qui modifie l’un des symboles les plus reconnaissables de Londres: le logo underground.

Le logo du métro de Londres est l’un des symboles de la ville et pourtant Sony a lancé une promotion avec laquelle a changé certains panneaux de métro pour représenter, non seulement le cercle rouge classique qui entoure le mot « Underground », mais aussi une croix bleue, un triangle vert et un carré rose. C’est-à-dire, a transformé les logos du métro de Londres en symboles du contrôleur PlayStation traditionnel.

Vous pouvez voir par vous-mêmes quel est le résultat de cette promotion particulière dans certaines images officiellement partagées par Sony et que nous vous laissons ci-dessous.

Cette campagne publicitaire, en plus d’être frappante en elle-même, a également laissé une image curieuse. Comme montré un utilisateur sur TwitterL’une de ces nouvelles affiches du métro de Londres, et plus précisément celle en forme de carré, se trouve juste en face d’un magasin Microsoft, concurrence directe de la PS5 grâce à la Xbox Sereis X | S. Vous pouvez voir l’image curieuse ci-dessous.

Au-delà de ces anecdotes, on se souvient que PS5 atterrit en Europe demain, jour 19 novembre. Si vous n’avez pas encore pu la réserver, nous vous laissons une série de conseils et de recommandations afin que vous puissiez essayer d’acquérir la console Sony nouvelle génération à son lancement. Vous pouvez le consulter via ce même lien.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂