L’incroyable histoire vraie de Luis Pardo, le tireur évoqué par Koky Reyes dans « Dans le fond il y a de la place »

Depuis que tu es revenu « Il y a de la place en arrière-plan » avec sa neuvième saison, les nuits sont de plus en plus divertissantes avec le occurrences de ses personnages, mais la série n’est pas seulement dédiée à nous faire rire, elle nous éduque aussi ; tout comme il l’a fait lorsque Koky Reyes a été dénoncé par Don Gilberto, qui l’a accusé d’être un criminel pour avoir caché un revolver. Pour sa défense, le mari de Charito a assuré que l’arme est une « relique » ayant appartenu à Luis Pardo.

Considérant qu’elle a une grande valeur historique, il décide qu’il est préférable de la faire estimer afin d’obtenir une bonne somme d’argent ; Pour ce faire, ils se tournent vers Macarena, qui, ne sachant pas qui était le propriétaire, don ‘Gil’ explique brièvement. Parce qu’il s’agit d’une personne qui a bel et bien existé dans la vraie vie, on détaille plus sur le célèbre bandit.

Le revolver présumé de Luis Pardo dans « Il y a de la place au fond » (Photo : América TV)

QUI ÉTAIT LUIS PARDO ?

Son nom complet était Telmo Luis Pardo Novoaqui est né à Chiquián, une ville de la province d’Ancashina de Bolognesi, le 19 août 1874. La appartenait à une famille aisée, puisque son père était un terrateniente, qu’a participé aux forces caceristas contre les montoneras de Nicolás de Piérola. Il porte le nom de son grand-père, qui a été maire de son pays natal pendant deux mandats.

ENFANT, IL SOUFFRE DE LA PERTE DE SES PARENTS

Un conflit foncier causé son père dehors assassiné par les frères Alvarado, le crime a été dissimulé par les autorités. A cette époque, Luis avait 11 ans, mais à cette douleur s’est ajoutée, peu de temps après, la mort de sa mère. Comment je voulais demander justice, il a vengé la mort de son père en tirant sur les meurtriers en dehors de la ville; A partir de ce moment, il vécut hors la loi.

Le mineur a été confié à son grand-père, qui lui a donné une éducation.Après avoir atteint l’école secondaire, il s’est rendu à Lima pour étudier au Colegio Guadalupe et une fois devenu majeur, il a pris en charge Pancal, en faisant sa famille.

Alors que d’autres propriétaires terriens maltraitaient leurs travailleurs, il faisait de son mieux pour leur donner une meilleure qualité de vie et pendant ses jours de congé, il leur apprenait à lire et à écrire.

COMMENT ÉTAIT LA VIE AMOUREUX DE LUIS PARDO?

Quand il avait 17 ans, Luis Prado a épousé Julia Ramírez, mais ils se sont séparés. Ils n’avaient pas d’enfants.

À l’âge de 25 ans, il tombe amoureux de Zoila Tapia, une jeune bergère, avec qui il décide de fonder une famille, mais le drame survient lorsqu’elle meurt en donnant naissance à son fils, qui cesse également d’exister. Ces événements le plongent dans la dépression.

PERSÉCUTÉ PAR LA JUSTICE

Lorsqu’il rejoignit les rangs des Montoneros dirigés par Andrés Avelino Cáceres, il eut un affrontement sanglant avec les soldats de Nicolás de Piérola, tout près de Barranca, où ils furent vaincus et emprisonnés, mais Luis Pardo s’est évadé de prison, il a donc toujours été recherché. au lieu de se cacher, il faisait face à la mort, alors il s’est déclaré bandit.

Il est devenu une sorte de justicier, parce que se sont rebellés contre la tyrannie et ont défendu ceux qui ont souffert aux mains de puissants, à tel point qu’il a gagné des partisans qui l’ont accompagné lors de ses incursions à travers la Sierra de Áncash et Lima, suscitant la peur chez les propriétaires terriens et les mineurs. Il était connu pour être généreux, juste, bon cavalier et coureur de jupons; Il a également écrit des poèmes et des chansons.

Lorsqu’il a découvert qu’il maltraitait les indigènes, il est allé avec ses partisans et leur a fait un traitement équitable et a imposé des quotas, dont l’argent a été distribué aux plus pauvres.

ILS METTENT SA TETE A PRIX ET LE TUENT

Luis Pardo a régné sur le nord du Pérou pendant de nombreuses années, mais dans le gouvernement d’Augusto B. Leguía, un détachement a été organisé, qui a quitté Lima, pour le capturer. Après une poursuite de plusieurs jours, il a finalement été acculé et piégé dans une grotte. Croyant qu’il pouvait s’enfuir, il Il est sorti en tirant des coups de feu et s’est jeté dans la rivière Tingo, où il a été criblé de balles.

Les villageois ont ramassé son corps et dès l’arrivée des gendarmes, un enseigne lui a tiré une balle dans la tête, ce qui a provoqué une protestation massive. Afin de montrer sa sévérité, la police a pris le corps pour l’exhiber sur la place de Cajacay, mais les gens ne l’ont pas permis.

Déjà à Chiquián, son corps et celui de son compadre Celedonio Gamarra et d’un de ses amis des raids ont été exposés pendant presque une journée entière sur la place pour donner une leçon aux habitants. Luis Pardo est décédé le 5 janvier 1909 à l’âge de 34 ans. En 1955, un mausolée est érigé dans sa ville natale le déclarant « fils illustre et bienfaiteur des pauvres ».