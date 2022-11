in

Première vidéo

Prime Video vient de sortir un nouveau film qui fait déjà fureur. La rencontrer.

©IMDBKarla Souza

Le week-end est arrivé et rien de mieux que d’en profiter avec un bon film. Par conséquent, pour ceux qui ne veulent pas aller au cinéma et préfèrent le confort de la maison, les plateformes de streaming sont la meilleure option. Parmi eux se trouve Première vidéo, qui ne cesse de grandir avec ses productions, notamment celles qui viennent d’être lancées. Pour ce qui est aujourd’hui l’élu pour profiter de ces jours de repos.

C’est parce qu’aujourd’hui, 11 novembre, Première vidéo a sorti un nouveau film qui est rapidement devenu une rage. Basé sur des faits réels, ce film fait déjà sensation et est idéal pour en profiter lors de son succès.

+ L’incroyable film Prime Video de 95 minutes qui fait fureur en ce moment :

S’il y a quelque chose à souligner Première vidéo C’est l’immense catalogue qu’il a en sa faveur et que, comme si cela ne suffisait pas, il continue de s’étoffer. À tel point que ce même vendredi, ils ont sorti un film qui a déjà beaucoup fait parler. Il s’agit de La chutequi met en vedette Karla Souza et Hernán Mendoza qui racontent une histoire choquante.

La chute Il a une durée de 95min et regorge de drames mêlant sports. Ce film est une histoire vraie qui faisait déjà sensation. En effet, malgré le fait que le sport soit le grand rêve de la protagoniste, la vraie vie la fait toujours tomber dans un abîme. C’est d’ailleurs pour cela que le film a rapidement suscité une belle intrigue auprès des téléspectateurs de la plateforme et s’est déjà positionné comme le plus regardé.

De quoi s’agit-il? Le synopsis officiel de La chute fait remarquer: « Mariel est une plongeuse chevronnée qui a sa dernière chance de participer aux Jeux olympiques. Cependant, lorsqu’une terrible vérité fait surface, Mariel est forcée de confronter son propre passé et de se demander si gagner est toujours son rêve ultime.”.

