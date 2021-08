L’incroyable entraînement de Tom Cruise pour Mission Impossible

Dans les années 90, Mission impossible a frappé les théâtres et a commencé à voler la figure de Tom croisière comme icône d’action. Au fil du temps, l’artiste et la saga ont grandi main dans la main et ont ramené leurs noms au niveau qu’ils ont aujourd’hui. Penser au genre action conduit immédiatement à des figures comme celle de Croisière, ce qui montre qu’il n’a peur de rien et que dans chaque projet il cherche à s’améliorer.

Il n’a pas fallu longtemps pour que le saut de Tom Cruise devienne viral. (IMDb)



Tom croisière il essaie dans chaque film de mettre en jeu tout ce que l’on sait de la physique. Qu’il s’agisse de filmer en apesanteur ou de sauter du plus haut plafond, l’artiste vedette Mission impossible il n’a peur de rien du tout. Mais ce que l’on verra dans le septième film de la franchise va casser tous les moules.

L’année dernière, une nouvelle a été publiée dans laquelle on a vu comment Tom croisière Il s’est jeté dans le vide à moto, puis a lâché un parachute dans ce qui semble être l’une des séquences les plus risquées de la saga. Les images ont été partagées sur les réseaux sociaux et ont fait le tour du monde, pour démontrer une nouvelle fois que rien n’est impossible pour cet acteur.

Dans le contexte de CinemaCon qui se déroule cette semaine, quelques images exclusives de ce qui sera le septième film de Mission impossible. Avec eux, il a également été confirmé à quel point il était difficile pour Tom croisière préparez-vous pour ce film. Selon Le journaliste hollywoodien, la scène a nécessité un an d’entraînement pour l’acteur qui était très clair sur le fait que rien ne pouvait mal tourner.







Selon les médias susmentionnés, les douze mois de formation comprenaient 500 sauts en parachute et 13 000 sauts en moto. La séquence a été tournée dans une vallée en Norvège, et l’événement a montré diverses images de ce qu’il a fallu pour préparer ce numéro. Cependant, à la fin de la vidéo vue, le réalisateur du film, Christophe McQuarrie, a redoublé la mise : « La seule chose qui me fait le plus peur, c’est ce que nous avons prévu Mission impossible 8« .

L’héritage de McQuarrie dans Mission Impossible

Alors que le premier des Mission impossible on se souviendra toujours d’elle car c’est elle qui a donné au monde la version de Ethan chasse Comme on le sait aujourd’hui, les cassettes qui ont suivi n’ont pas été aussi bien reçues. Un cinéaste comme Christophe McQuarrie donner une vie de plus à cette franchise, qui semble être autant la sienne que la sienne Tom croisière.







Le réalisateur était en charge des deux derniers films de Mission impossible qui est venu au cinéma, Nation voyou, en 2015, et Tomber, en 2018. Entre les deux films de la franchise, plus de 1,3 milliard de dollars ont été levés, ce qui a donné assez de confiance au studio pour lui donner les rênes de Mission impossible 7 et 8 à McQuarrie.