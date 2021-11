L’incroyable connexion d’un acteur de "Maradona : rêve béni" avec Diégo

Il y a moins d’un mois, Amazon Prime Video a fait l’une des sorties les plus attendues de l’année. La plateforme ajoutée à son catalogue Maradona : rêve béni, un biopic basé sur la vie de la star du football argentin, Diego Maradona. El Diez est décédé le 25 novembre 2020 et son souvenir est inoubliable puisqu’il est devenu il y a des années l’une des légendes du football les plus importantes au monde.

Pour cela, Maradona : rêve béni C’est une série qui a déjà remporté un grand succès dans le monde entier. Avec seulement une saison et une seconde à paraître, le strip lance un nouveau chapitre tous les vendredis et en eux se reflètent, sans aucune hésitation, tous les moments de la vie de Diego. Que ce soit ses pires ou ses meilleurs jours, la plate-forme a réussi à trouver un moyen de se souvenir de l’idole de la manière la plus réelle possible.

Cependant, la production a un autre détail : chaque acteur qu’il a a une histoire qui le relie, d’une manière unique, à Maradona. Et, l’un des exemples clairs est Luciano Vittori, l’artiste qui donne vie à Gustavo Flores, l’ancien assistant technique de Carlos Bilardo lors de la Coupe du monde 1986. Dans une interview exclusive avec Divulgacher, l’interprète mexicain a parlé de tout ce que cela signifiait pour lui de travailler pour se souvenir de Diego et a avoué son incroyable lien avec le joueur.

« J’avais effectivement fait le casting d’un autre personnage, pour le leader de l’AFA de 86 mais il était un peu plus âgé, il était plus âgé et donc je suis resté avec l’assistant technique de Bilardo», Il a commencé par expliquer puis a ajouté : «de la production, ils m’ont dit: « tu vas enregistrer avec les garçons pendant un mois entier comme si tu étais à la Coupe du monde 86 là-bas en accompagnant Bilardo, en équipe nationale‘ ».

A tel point qu’une fois son rôle défini, il était temps de préparer son personnage. Pour cela, Vittori a fait un travail de recherche, mais a aussi opté pour l’improvisation. « Le personnage a été créé plus au fur et à mesure du tournage de la série car avec Mazzarello, qui joue Bilardo, il a été créé comme un très beau duo d’acteurs de comédie, pour ainsi dire.», a expliqué dans Divulgacher.

Cependant, pour Luciano Vittori, l’une des choses les plus importantes dans le travail chez Maradona : rêve béni c’est l’anecdote qui en tient compte. « Je suis né au Mexique le 22 juin 1986, un dimanche qui était exactement le jour où se jouaient les quarts de finale contre les Anglais. Et ce jour est le jour du but de la main de Dieu, le but du siècle« , a-t-il assuré entre deux rires puis a ajouté : « mon père avait déjà acheté les billets pour le stade Azteca et à cette époque mes grands-parents et mes oncles étaient au Mexique. Je suis né à 1h30 et le match a lieu l’après-midi. Ma grand-mère reste à la clinique et l’après-midi mon père, mon grand-père et mon oncle vont au champ”.

Pour lui, raconter ceci est un grand souvenir car, selon ses mots, ce jour n’était jamais son anniversaire, mais « le jour du but du siècle”. « C’est plus le jour du but que mon anniversaire. Mais heureusement, c’est un rappel pour vous de vous souvenir de mon anniversaire » A-t-il dit en riant pour conclure. Et, il convient de noter que sa performance est digne d’admiration car Amazon Prime ne voulait pas seulement des acteurs liés à Diego Maradona, mais plutôt se montrer dans ce biopic et avec lui ils ont réussi.

