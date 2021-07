L’incroyable changement de Sam Heughan

L’année dernière a été très dure pour toute l’industrie du cinéma et des séries et ceux qui la connaissent le mieux sont les acteurs, dont Sam Heughan. L’acteur écossais, qui incarne Jamie Fraser dans Étranger, était, avec son casting, l’un des plus touchés par la pandémie de coronavirus puisque la sixième saison de la série basée sur les livres de Diana Gabaldón a dû être retardée.

Malgré le souhait des producteurs, le tournage de la prochaine édition de Étranger Ils n’ont commencé qu’en mars de cette année. Cependant, il convient de noter que le 1er juin, réalisant un temps record, les enregistrements de celui-ci étaient terminés, garantissant qu’au début de 2022, les six nouveaux épisodes de la saison seront déjà disponibles.

La sixième saison d’Outlander sera disponible l’année prochaine. Photo : (Starz Play)



C’est pourquoi, à l’heure actuelle, les deux Sam Heughan comme le reste des membres de la fiction sont en vacances. Après quelques mois de travail ardu, l’artiste écossais a décidé de s’impliquer dans le plateau d’enregistrement et s’est dirigé vers le Mexique où il profite non seulement des splendides paysages de ce pays, mais est également à la recherche d’une nouvelle association.

Est-ce que sa société de whisky, Sassenach Spirits semble vouloir s’agrandir et se lancer dans la production de tequila, une boisson originaire, précisément, du pays dans lequel il est en vacances. Pourtant, cette recherche que mène Heughan n’est pas celle qui attire le plus l’attention de ses jours de congé, mais plutôt les photographies qu’il publie lui-même sur les réseaux sociaux.

Pendant votre temps de travail, que ce soit sur scène ou à la télévision, Sam Heughan Il n’est pas très proche de son profil Instagram. Bien qu’il l’ait toujours à jour, il ne partage jamais autant d’informations, mais maintenant qu’il est détendu, il n’arrête pas de télécharger des photos sur son compte où il rend généralement ses fans fous. montrant son côté moins connu : ses looks décontractés et à la mexicaine.

Les looks les plus décontractés de Sam Heughan.



Car plus que le style écossais avec lequel il s’habille habituellement pendant Étranger fait partie de la caractérisation de son personnage, plus d’une fois il a porté le kilt dans des événements ou même dans son programme, Hommes en kilt. Mais maintenant, il a non seulement laissé le quadrillé de côté, mais a également commencé à porter des chapeaux d’éleveur et même des écharpes autour du cou.