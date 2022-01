L’incroyable bande-annonce de Jurassic World : Dominion pour les Jeux olympiques d’hiver

in

Les Jeux olympiques d’hiver de Pékin 2022 ont dans cet aperçu de Jurassic World : Dominion l’exemple parfait d’un monde peuplé de dinosaures. Même le ski n’est pas une chose sûre !

Les Jeux olympiques d’hiver se tenir dans Pékin du mois de février sont imminents et dans cet esprit, les responsables du marketing Jurassic World : Dominion a décidé d’ajouter quelques « épicé » à l’une des compétitions par excellence de cette classique de la neige. On parle de ski qui, dans ce cas, est renforcé par la motivation supplémentaire de ne pas se faire dévorer par un vélociraptor.

Le prochain film de la saga qui heurte de front les dinosaures avec les humains envisage un monde habité par ces créatures du passé qui sont arrivées au présent et auront du mal à s’adapter. En chemin, ils auront beaucoup de monde pour satisfaire leur appétit vorace. Comment pensez-vous qu’un T-Rex voit un humain ? Nous sommes une collation!

La bande-annonce féroce de Jurassic World

Le nouveau spot montre une skieuse s’échappant d’un vélociraptor la pourchassant dans la neige alors qu’ils rencontrent tous les deux une menace encore pire : un T-Rex. Ce nouveau monde suscité par Colin Trevorrow fait peur. Rien ne sera plus pareil. Le nouveau film mettra en vedette le casting de Monde jurassique: Chris Pratt et Bryce Dallas Howard avec les protagonistes de parc jurassique: Sam Neill, Laura Dern et Jeff Goldblum.

En décembre dernier, le réalisateur de ce nouvel opus de la franchise avait déclaré que nous allions voir des dinosaures dans différents environnements : « La jungle, l’urbain, le désert, la neige. Il est rafraîchissant de voir ces créatures vivre dans des environnements pour lesquels elles n’étaient pas préparées. Ils sont nés dans un parc à thème et maintenant ils sont là !. Bien qu’une période glaciaire ait suivi l’extinction de ces animaux, le spot montre qu’ils peuvent vivre dans cet écosystème.

Qu’est-ce qui vous passionne le plus Jurassic World : Dominion? Il peut voir de nouveaux dinosaures; Les animaux du Jurassique habitant des écosystèmes auxquels ils ne sont pas préparés ou le retour du casting du film original : parc jurassique. Colin Trevorrow a préparé un combo spécial pour ce film qui promet de fasciner les fans de la franchise bien-aimée à partir du 10 juin dans les salles.

