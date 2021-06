L’incroyable avant et après Henry Cavill

L’une des célébrités les plus appréciées aujourd’hui est Henri Cavill, dont la popularité n’a cessé de croître depuis qu’il a enfilé le Superman dans le Univers étendu DC. Bien qu’il soit hors de cette franchise aujourd’hui, après avoir été définitivement licencié par Warner Bros., sa participation n’a pas seulement signifié de grands changements dans sa carrière, il l’a aussi fait dans son apparence. Découvrez l’incroyable avant et après!

Quand il est devenu l’homme d’acier, effectué une solide routine d’entraînement avec l’entraîneur personnel Michael Blevins, qui lui a fait gagner dix kilos de masse musculaire. Ce qu’il a fait pour commencer à avoir la silhouette qui le caractérise aujourd’hui, c’est une double séance par jour en salle de sport, un régime entre 5000 et 6000 calories et il fallait dormir dix heures la nuit. Cependant, avant cela, il avait l’air très différent.

Plus d’une fois, l’interprète a rendu public dans sa jeunesse, il a subi des brimades à cause de son surpoids et à l’école, il était le centre du ridicule de certains camarades de classe. Au début de sa carrière, avec ses rôles dans Lagune (2001) Oui Le Comte de Monte-Cristo (2002) il a complètement changé d’apparence, mais sans avoir l’allure ni les muscles qu’il a aujourd’hui.

Là où cela a commencé à montrer une similitude avec la façon dont nous le voyons aujourd’hui, c’était dans la série Les Tudors et des films comme poussière d’étoiles, ruisseau de sang, Tout ce qui fonctionne et Immortels, son premier projet à devenir un succès au box-office. Enfin, en 2013, il obtient l’opportunité dont il a toujours rêvé en incarnant ni plus ni moins que Superman, le personnage le plus emblématique de DC Comics.

Ce qui est certain, c’est que il a également dû faire un effort supplémentaire au moment de jouer Geralt de Rivia dans l’adaptation du jeu vidéo Le sorceleur pour le service de diffusion en continu Netflix. Une fois dans le programme a dû gagner encore dix kilos de masse musculaire et perdre 4% de sa graisse corporelle. Si vous voulez savoir quelle formation il a fait ces dernières années, Regardez ici.