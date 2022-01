L’incroyable anecdote de Nicolas Cage qui a fait rire Andrew Garfield

Célébrités

Les acteurs faisaient partie d’un segment de The Hollywood Reporter où ils ont commenté quelques anecdotes amusantes, mais l’une a déclenché l’interprète de Spider-Man.

© Le journaliste hollywoodienL’incroyable anecdote de Nicolas Cage qui a fait rire Andrew Garfield.

Le moyen Le journaliste hollywoodien a l’un des segments les plus populaires sur YouTube aujourd’hui et est « Table ronde des comédiens », où des interprètes de différentes productions échangent sur leurs projets et racontent des expériences inédites. Dans leur dernière sortie ils étaient présents Simon Rex, Jonathan Majors, Peter Dinklage, Andrew Garfield et Nicolas Cage. Ce dernier a raconté une anecdote et le protagoniste de Tic, Tic… BOUM ! il ne pouvait pas cacher son rire.

Ce furent des semaines glorieuses pour André, car il a fait sensation parmi les fans de l’univers cinématographique Marvel en revenant sous le nom de Peter Parker dans Spider-Man : Pas de chemin à la maison et dans les dernières heures, il y avait des rumeurs de projets futurs. Pour sa part, Nicolas traverse un grand moment professionnel après avoir été en charge de Porc, avec un rôle qui pourrait lui valoir une nomination aux Oscars.

+ L’anecdote de Nicolas Cage qui a fait rire Andrew Garfield

Dans un moment de la conversation, Majeurs a parlé de sa préparation avec les chevaux pour le film Ils tombent plus fort de Netflix. C’est là que Cage il l’interrompit et dit : « Au moins tu avais un bon cheval. Le mien de ‘Butcher’s Crossing’, appelé Rain Man, voulait me tuer », générant l’éclat de rire de Garfield, qui était à ses côtés puis écouta attentivement la suite de l’anecdote.

Majeurs il a demandé où il a filmé ça : « Au Montana »répondit l’acteur. « J’étais dans le pays des Pieds-Noirs. Rain Man n’arrêtait pas d’essayer de me renverser et de me faire toucher le plafond par la tête, puis il descendait et essayait d’être gentil avec lui, et il me donnait un coup de tête. Ce n’était pas le cas. amusement. »il ajouta. Complet: « J’ai toujours eu de bonnes expériences avec les animaux. J’ai toujours eu de bonnes expériences avec les chevaux, mais Rain Man voulait me tuer. ».

Nicolas Cage fait référence au tournage de Traversée du boucher, qui a eu lieu en octobre de l’année dernière. Il s’agit d’un western qui suit un jeune homme qui a abandonné Harvard et cherche son destin dans l’ouest en liant son destin à une équipe de chasseurs de bisons dirigée par Miller, le personnage de l’acteur, et ensemble ils se lancent dans un voyage déchirant au péril de leur vie. vies et la santé mentale des deux. Pour le moment, aucune date de sortie n’a été annoncée, mais ce sera en 2022.

