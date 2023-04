L’incroyable aide de Sarah Paulson à Pedro Pascal pour qu’il puisse manger quand il ne réussissait pas

célébrités

L’actrice a révélé comment elle avait aidé Pedro Pascal alors que l’acteur n’avait pas encore de succès.

©Getty ImagesSarah Paulson et Pedro Pascal sont amis depuis trois décennies

Le succès ne vient pas du jour au lendemain et bien qu’aujourd’hui tout le monde le sache Pierre Pascal pour des projets comme Le Mandalorien et Le dernier d’entre nousil y a quelques décennies ce n’était pas le cas et l’actrice Sarah Paulson a révélé comment elle a soutenu l’acteur chilien pour qu’il puisse manger alors qu’il ne réussissait pas encore dans ses projets.

Alors que nous avons vu l’amitié de Paulson (histoire d’horreur américaine) et Pascal sur les réseaux sociaux comme TikTok, l’amitié des stars de la télévision remonte à 3 décennies et, lors d’une récente interview avec écuyerSarah a révélé qu’il avait aidé Pedro financièrement au début des années 2000 lorsque l’acteur avait du mal à réussir dans l’industrie du divertissement.

+ Comment Sarah Paulson a-t-elle aidé Pedro Pascal ?

Selon le protagoniste de à cliquet, Sarah Paulson lui a donné l’argent qu’ils lui ont donné des indemnités journalières d’un travail qu’elle avait à l’époque afin que Pedro puisse s’acheter de la nourriture et ne pas abandonner.

Les stars de la télé se sont rencontrées en 1993, lorsque Pascal est venu à New York pour étudier à la Tisch School of the Arts de l’Université de New York. L’haltère d’amis a passé beaucoup de temps à regarder des films et, depuis lors, ils ont noué une amitié pratiquement incassable.

Après des études dans la grosse pomme, Pascal s’installe à Los Angeles, où il occupe quelques emplois, comme dans Buffy contre les vampires, Touché par un ange et DéshabilléCependant, ils n’étaient pas suffisants pour maintenir leur indépendance et revient à New York où il tente à nouveau de se positionner dans les années 2000.

Dans l’entretien avec écuyerPaulson était également heureuse que tout le monde veuille Pedro Pascal dans ses projets aujourd’hui, décrivant l’acteur comme quelqu’un que « vous voulez juste voir réussir », ce qui pour elle est un signe qu’il est une star.

Actuellement, Pedro Pascal est l’un des acteurs les plus aimés et reconnus, avec des succès sur HBO Max, Disney + et qui, en plus, est sur le point de sortir un film réalisé par Pedro Almodóvar appelé mode de vie étrange.



