L’incontournable comédie style Superbad qui est sur Netflix et qui dure 90 minutes

Avez-vous aimé le film avec Michael Cera et Jonah Hill ? Nous avons une proposition que vous ne pouvez pas manquer.

©IMDBJacob Tremblay en est le protagoniste.

En 2007, Michael Cera et Jonah Hill Ils étaient à l’avant-garde de l’une des comédies les plus emblématiques du sous-genre du passage à l’âge adulte. Dirigée par Greg Mottolades personnalités telles que Bill Hader, Seth Rogen et celui d’une actrice qui avait le vent en poupe : Emma Pierre. L’histoire tournait autour de deux amis qui ont proposé avant de terminer l’école, de tenir la fameuse promesse que pratiquement tous les adolescents font dans ce type d’histoire, de pouvoir être avec une fille.

Au sein de ces productions devenir majeuril y a un titre qui est disponible dans Netflix pendant quelques semaines et que sous aucun point de vue vous ne pouvez manquer. C’est une histoire centrée sur des protagonistes beaucoup plus jeunes que ceux de super mal, mais qui doivent vivre des situations similaires en termes de croissance, d’acceptation et d’intégration au sein du reste du groupe scolaire. Ce sont les relégués, ceux qui ne considèrent pas « cool ».

Le film en question s’appelle Bons garçons et il met en vedette trois enfants, dont vous ne connaissez probablement qu’un : Jacob Tremblaydans un rôle complètement différent de celui qu’il devait montrer dans des productions comme Chambre Oui Merveille. A ses côtés, les deux principaux castmates sont Brady Noon et Keith L. Williams. De plus, vous verrez des personnages bien connus de la comédie tels que Stéphane Marchand (JojoLapin) ou Will Forte (Saturday Night Live).

De quoi parle l’histoire? Tout comme dans super mal l’insertion sociale passe par les relations sexuelles, dans ce cas l’approbation au sein de l’école passe par le premier baiser. Les trois protagonistes seront invités à une fête où la promesse est de pouvoir obtenir ce premier baiser, dans une histoire qui sera pleine de blagues décalées qui parviennent à avoir un impact parfait grâce à l’innocence des protagonistes.

+Qui est le réalisateur de Good Boys ?

Il y a un détail qui ne peut pas être négligé quand on pense à Bons garçons et cela a à voir avec le cerveau assis dans le fauteuil du réalisateur : Gène Stupnitski. Bien que son nom ne semble pas si familier, c’est un cinéaste qui travaille dans l’industrie depuis des années et a travaillé sur des projets tels que Calme ton enthousiasme. Mais l’une des fictions les plus importantes de sa carrière est Bureauoù il a été réalisateur de certains épisodes, a eu deux camées et a été producteur exécutif de près de 70 chapitres.

