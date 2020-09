L’inconnu de la deuxième grande vague (qui ne viendra peut-être jamais): comment les scénarios les plus probables de la pandémie évoluent

Le premier SRAS est apparu dans nos vies en novembre 2002 dans la province de Canton (Chine) et, malgré des milliers de morts en Chine, à Singapour, au Vietnam et au Canada, l’épidémie a été considérée comme vaincue en juin 2003 et aucun nouveau cas de 2004 n’a été détecté à nouveau. C’est peut-être pourquoi, lorsque le SRAS-CoV-2 a confiné Wuhan et a commencé à se propager dans le monde, de nombreux experts et politiciens s’attendaient à ce qu’il suive une voie similaire.

Cependant, il ne leur fallut pas longtemps pour se rendre compte que ce à quoi ils avaient affaire était quelque chose de très différent. Anthony Fauci lui-même, directeur de l’Institut national américain des allergies et des maladies infectieuses et l’une des voix les plus prestigieuses de l’équipe responsable de la réponse au coronavirus dans le pays, a dû sortir le 11 mai et affirmer que « il n’y avait pratiquement aucune chance » que le virus soit éradiqué.

Les chercheurs travaillant sur le virus le savaient depuis longtemps et pendant des semaines, nous avons eu divers rapports qui dessinaient des scénarios futurs en tenant compte de ce que l’on savait du virus et du comportement historique d’autres maladies respiratoires infectieuses. De tous ces scénarios et avec votre esprit tourné vers la grippe de 1918 et la grippe aviaire de 2009, celui qui ‘semblait’ plus probable à ce moment-là c’était une deuxième vague d’automne qui dépassera de loin celle que nous avons connue au premier semestre.

Trois scénarios pour une épidémie sans précédent

Le rapport le plus connu est celui produit par le Center for Infectious Disease Research and Policy de l’Université du Minnesota. Il est parti d’un principe déjà controversé (qu’il y avait des leçons à tirer des pandémies de grippe), mais a dessiné différents scénarios qui nous ont permis de mieux comprendre quelle entité réelle il avait un problème qui nous avait déjà sur les cordes.

Le premier scénario était celui de ‘Pics et vallées». C’est-à-dire, une succession de petites vagues plus ou moins régulières qu’elle s’étendrait sur les deux prochaines années et que, bien qu’elles n’atteignent peut-être pas la taille de la première grande vague, elles auraient une portée comparable à celle-ci.

Le deuxième scénario était celui de ‘pic d’automne». À l’époque, nous avons discuté de ce scénario en détail car de nombreux experts pensaient que c’était le plus probable. En bref et comme son nom l’indique ce serait une énorme vague à l’automne 2020 cela laisserait le premier dans une anecdote. Pour le reste, après elle, il y aurait un bon nombre de pics et de vallées plus tard. C’est exactement ainsi que se sont comportées les grandes épidémies de grippe de l’histoire.

Le dernier scénario s’appelait « combustion lente« et je pariais que le premier pic était le plus grand suivi de une longue succession de petits pics dentelés cela se poursuivra également au cours des prochaines années. C’était un scénario possible, mais pour lequel nous n’avions pas de contexte clair. Aucune des grandes épidémies étudiées ne s’était comportée de la sorte.

Une pandémie « à combustion lente »

Clinique hospitalière

Mais le passage des mois et, surtout, notre meilleure compréhension du virus, font changer d’avis de nombreux auteurs. Michael Osterholm, l’un des auteurs du rapport du Center for Infectious Disease Research and Policy, a déclaré dans Business Insider qu’en réalité, « il n’y a aucune preuve qu’il y aura une diminution des cas, un minimum » en été; Tout semble indiquer que l’épidémie « va continuer à brûler, comme un feu de forêt à la recherche de bois humain à brûler. «

«En avril, nous cherchions encore à savoir s’il s’agissait d’une pandémie où nous verrions de vraies vagues, où vous constatiez une forte augmentation des cas, puis une dépression et ensuite une deuxième vague plus importante pour des raisons qui n’ont rien à voir avec le comportement humain; c’est ce qui s’est passé historiquement avec d’autres pandémies « comme la grippe. Cependant, maintenant ces chercheurs commencent à penser que la baisse des cas que nous avons constatée dans de nombreux pays est une conséquence de l’enfermement et non de la dynamique du virus.

Ce qu’Osterholm et son équipe voient, c’est qu’à l’échelle internationale, la pandémie se comporte davantage comme «un incendie à long terme». Il ne semble pas y avoir de vagues. En ce sens, la porte-parole de l’Organisation mondiale de la santé, Margaret Harris, a déclaré il y a quelques jours que « les gens réfléchissent encore à la saisonnalité », bien qu’il y ait de bonnes raisons de l’exclure. « Ce à quoi nous devons tous penser, c’est qu’il s’agit d’un nouveau virus« .

Cela ne veut pas dire qu’il ne peut pas y avoir de deuxième vague à l’automne.. En réalité, comme le souligne Osterholm, ce qu’il voudrait dire, c’est qu’il n’y a aucune raison tirée de la nature du virus de s’attendre à ce que cette deuxième grande vague se produise: si elle se produit sera liée, en principe, à notre capacité à (ne pas) contenir les ampoules quand ils surviennent. Il y a encore beaucoup à découvrir et il y a peu à savoir ce qui se passera à l’automne. Mais tout semble indiquer que les cartes sont distribuées sur le plateau.

Image | Clinique hospitalière