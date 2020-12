L’incident Amber Heard qui pourrait être favorable à Johnny Depp

La vie et la carrière de Johnny Depp a été affectée en 2020 par les conséquences de son conflit avec Ambre a entendu. Il a subi le premier coup quand il a perdu son jugement devant le journal The Sun, qui l’a appelé « batteur de femme » et cela signifiait son renvoi de la saga ‘Animaux fantastiques’ de la part de Warner Bros., en plus que Disney n’en tiendra plus compte pour les futurs projets de ‘Pirates des Caraïbes’.

Ces situations sont celles qui tentent de mettre fin définitivement à sa carrière, mais ses fans refusent complètement que cela se produiseC’est pourquoi ils ont décidé d’acheter son parfum Dior pour l’aider financièrement et ont organisé l’événement virtuel ‘Deppcember’, qui consiste à regarder les films de l’acteur au cours du mois de décembre en guise de soutien.

Le procès en diffamation contre l’actrice est prévu pour janvier 2021 et l’avocat de l’acteur, Benjamin Chew, a une stratégie pour faire pencher la balance en votre faveur: en 2009, Heard a été arrêté pour avoir agressé physiquement sa petite amie de l’époque, Tasya van Reem à l’aéroport international de Seattle-Tacoma. Les dossiers ont été supprimés par la police en 2011, mais ont été rendus publics en 2016.







Temps plus tard, van Reem a défendu Amber en disant qu’elle avait été accusée à tort parce qu’il y avait une mauvaise interprétation de ce qui s’était passé et dit: « C’est une femme brillante, honnête et belle et j’ai le plus grand respect pour elle ». Cependant, pour la défense de Depp, est une preuve supplémentaire que son ex-femme est violente, et ils assurent qu’il était la véritable victime de la relation.

Pendant, Johnny Depp Il est à la recherche d’un nouveau rôle qui sauvera sa carrière et le remettra à l’avant-garde d’Hollywood. De son environnement, ils ont assuré qu’il était prêt à baisser son salaire afin de participer à une grande production, contrairement à Amber Heard, qui continue comme ‘Mera’ dans DC Comics / Warner Bros. et a des propositions pour Disney pour le redémarrage de «Pirates des Caraïbes».