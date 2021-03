L’incendie de la maison détruit tout dans la maison de la légendaire famille de surf, à l’exception de la Bible

Même si un incendie dévastateur a emporté leur maison et leurs biens mardi soir, la famille Moniz loue Dieu.

Mercredi, la surfeuse professionnelle Kelia Moniz a publié sur Instagram que la maison de ses parents à Hawaï avait brûlé pendant la nuit, incinérant tout ce qui s’y trouvait.

«La maison de mes parents, la maison de mon enfance s’est enflammée. Très fou, vous avez rapidement les choses peuvent changer », a-t-elle écrit à côté d’un carrousel de photos montrant les fondations calcinées de la maison et ses parents, Tony et Tammy Moniz.

Moniz a expliqué que dans des circonstances normales, toute la famille, qui comprend cinq frères et sœurs et quatre petits-enfants, aurait été rassemblée à l’intérieur au moment où l’incendie s’est déclaré.

«Donc, le scénario de la nuit dernière aurait pu avoir un résultat très différent», a-t-elle écrit. «Aujourd’hui, nous nous souvenons d’une maison pleine d’amour, et tant de (souvenirs) remerciant Dieu, nous avons ma mère et mon père ici avec nous.»

Moins de deux heures plus tard, la fille unique de l’une des familles de surf les plus prolifiques du monde a partagé une mise à jour émotionnelle.

«8 h 49, vous ne pouvez pas inventer ça … La Bible de ma mère était au milieu de notre salon (brûlé) et elle n’a même pas été endommagée à distance. De plus, cet arc-en-ciel est apparu nous rappelant les merveilleuses promesses de Dieu !!! »

« La maison est partie – ce sac que ma mère avait dedans avait sa Bible et sa Bible est complètement intacte. C’est la chose la plus folle qui soit », a partagé Kelia sur ses histoires Instagram avant de se diriger vers un arc-en-ciel coloré dans le ciel. « Jamais un arc-en-ciel sans la pluie. »

Maman, Tammy, a partagé une vidéo des dommages sur ses propres histoires Instagram, ainsi que le moment où sa Bible a été miraculeusement trouvée parmi les décombres par son ami et pasteur.

« Y a-t-il quelque chose dedans? » On peut l’entendre demander avec curiosité quand un sac a été découvert dans ce qui était leur salon. Au fur et à mesure que le sac est dépoussiéré, la Bible est retirée au son des acclamations des amis et de la famille.

Le feu a complètement détruit leur maison. Tammy Moniz / Instagram

«Ma Bible a survécu!» S’exclama Tammy. «La seule chose dont j’étais vraiment désespérée était ma Bible et elle a survécu. C’était au milieu de ma maison. Merci Jésus, sainte vache.

En feuilletant la Bible, elle est toujours intacte. Tammy Moniz / Instagram

Tony et Tammy Moniz, qui possèdent deux écoles de surf à Honolulu, n’ont pas été blessés dans l’incendie.

«Quand vous avez une Bible, vous lisez et soulignez et mettez en évidence quand Dieu parle à votre cœur. Une autre Bible ne la remplace pas », a déclaré Tammy Moniz aux parents AUJOURD’HUI. «Ce qui est fou, c’est que tant de choses ont été perdues, mais nous avons trouvé ma Bible et puis mon mari plaisantait parce que ce serait typique que ma bible ait survécu et la sienne pas, mais ensuite nous avons trouvé la sienne! Tout était humide, si bien maintenant c’est le séchage à l’extérieur. C’est un miracle. «

L’incendie a commencé dans leur garage et a allumé l’arbre d’un voisin, créant un enfer. La voisine a été évacuée en toute sécurité et sa maison a été épargnée.

«J’avais peur de m’inquiéter pour elle», a déclaré Tammy aux médias sociaux en passant devant du bois calciné et des cendres là où se trouvait autrefois la maison familiale. «Le vent soufflait assez fort hier soir, alors quand il a englouti le garage hier soir, c’était assez rapide.

Plus tard dans la journée, Kelia a publié une mise à jour réconfortante via des histoires Instagram, y compris un GoFundMe qui a été créé pour aider la famille à avancer et à se reconstruire.

«Je voulais juste dire au nom de ma famille que je voulais remercier tout le monde pour le genre de soutien et d’amour énorme que nous avons reçu», a-t-elle déclaré. «Nous sommes tellement reconnaissants que mes parents soient en sécurité. Tout ce qu’ils ont perdu est définitivement des choses qui peuvent être remplacées. Nous sommes reconnaissants pour leur sécurité et leur santé … Merci à tous. Nous sommes submergés par la quantité d’amour. »

