Lince Works présente Aragami 2 pour PS5, Xbox Series X, PS4, Xbox One et PC

Les meurtres de l’ombre reviendront plus colorés que jamais avec cette suite

Il y a quelques heures une nouvelle édition du salon a commencé gamescom, l’événement du jeu vidéo le plus important du continent européen, et au-delà des annonces de productions majeures, une étude espagnole a retenu l’attention de milliers d’utilisateurs avec la présentation d’une suite très attendue: Aragami 2.

Le développeur Travaux de Lynx, basé à Barcelone, a annoncé le retour de ce titre dans lequel nous jouerons le dernier membre d’un clan de guerriers d’élite, le Aragami. Cent ans après ce qui s’est passé dans le premier opus, l’objectif de ce survivant sera de protéger la vallée de Rashomon, de sauver ses compagnons captifs et de détruire ses ennemis grâce à l’utilisation de la furtivité et de pouvoirs spéciaux basés sur l’utilisation des ombres. Ensuite, nous vous laissons avec le annonce bande-annonce.

La grande nouveauté de cette livraison réside dans le mise en place d’un mode coopératif en ligne Ce qui permettra jouer l’histoire principale en compagnie de deux amis maximum, bien qu’il puisse également être apprécié entièrement seul. En termes de gameplay, l’intention du studio est de créer une nouvelle expérience et d’ajouter plusieurs nouvelles fonctionnalités, tout en conservant l’essence de son prédécesseur.

Comme vous pouvez le voir dans le gameplay qu’on vous laisse juste en dessous, Le système de combat d’Aragami 2 comportera une plus grande présence d’action en combat mêlée. Bien sûr, nous sommes confrontés à un titre dans lequel la furtivité prédomine, mais au cas où le protagoniste serait découvert, la seule option sera de lutter contre plusieurs ennemis en même temps pour survivre.

De plus, le personnage contrôlable peut être amélioré grâce à trois arbres de compétences et jusqu’à 42 pouvoirs différents, et il sera possible de fabriquer des armures et des armes avec les différents matériaux obtenus en cours de route. Aragami 2 sera mis en vente au cours de l’année 2021 pour PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X et PC (via Steam).

