Lina Wertmuller, première femme nominée pour le meilleur réalisateur, décède à 93 ans

Le monde a perdu un pionnier du cinéma. Lina Wertmüller, la première femme à obtenir une nomination pour le meilleur réalisateur aux Oscars, est décédée le 9 décembre. Elle vivait alors en Italie. La presse italienne a d’abord rapporté sa mort, déclarant qu’elle était « entourée de sa fille et de ses proches ».

Wertmüller est née à Rome en 1928. Son père était un avocat d’origine suisse et sa mère est née à Rome. Wertmüller a décrit son enfance comme aventureuse, elle a été expulsée de 15 lycées catholiques différents et était fascinée par les bandes dessinées. Elle décrira plus tard le Flash Gordon les bandes dessinées comme « plutôt cinématographiques, plus cinématographiques que la plupart des films ». Son amour des bandes dessinées a rapidement suscité un intérêt pour le cinéma et le théâtre.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

Diplômée de l’Accademia Nazionale di Arte Drammatica Silvio D’Amico en 1951, Wertmüller débute sa carrière dans la troupe de la marionnettiste Maria Signorelli. Au début des années 1960, Wertmüller se tourne rapidement vers le cinéma. Grâce à un ami, elle a été présentée au réalisateur et scénariste Federico Fellini, qui allait devenir son mentor. Elle a également été présentée à Giancarlo Giannini, qui collaborera plus tard avec elle.

Les débuts de réalisateur de Wertmüller remontent à 1963 je basilique (aussi connu sous le nom les basilics), qui a été bien accueillie par le public et a remporté son premier prix de la meilleure réalisation au Festival de Locarno. Elle fera quatre autres films (Parlons des hommes, Rita le moustique, ne pique pas le moustique, et L’histoire de Belle Starr) tout au long des années soixante. Son film de 1972, La séduction de Mimi, a d’abord amené Wertmüller au Festival de Cannes. Geoffrey Nowell Smith Compagnon du cinéma italien Le film a marqué le début de « l’âge d’or de Wertmüller ». Son prochain film, Amour et anarchie, qui a également joué Giannini, l’a ramenée à Cannes avec une nomination pour la Palme d’Or.

La renommée de Lina Wertmüller n’a cessé d’augmenter à mesure que son travail était de plus en plus reconnu. Son film de 1974 Emporté… par un destin insolite dans la mer bleue d’août (ou raccourci à Balayé) a reçu des critiques élogieuses. Le film, centré sur une femme riche échouée sur une île avec l’un des coéquipiers de son yacht échoué sur une île déserte, a reçu quatre étoiles de Roger Ebert, sa note la plus élevée. Il a également été nominé pour le meilleur film, le meilleur réalisateur et le meilleur scénario par le New York Film Critics Circle. En 2002, il y a eu un remake mettant en vedette Madonna et réalisé par son mari de l’époque, Guy Ritchie, qui n’a pas été très bien reçu.

C’était le prochain film de Wertmüller, 1975 sept beautés, qui lui a finalement valu une nomination pour le meilleur réalisateur aux Oscars. Le film met en vedette Giannini, qui incarne un homme ordinaire qui déserte l’armée pendant la Seconde Guerre mondiale et est capturé et envoyé dans un camp de prisonniers allemand. Grâce à des flashbacks, nous apprenons sa vie jusqu’à ce point. Y compris ses sept sœurs, son implication dans le meurtre de l’amant d’une sœur et son emprisonnement dans un asile d’aliénés. Le film recevra ensuite quatre nominations aux Oscars, dont celles du meilleur réalisateur, du meilleur acteur dans un rôle principal, du meilleur scénario (scénario original) et du meilleur film en langue étrangère. Le New York Times avait ceci à dire sur le film à sa sortie.

Seven Beauties est l’œuvre d’une cinéaste au sommet de ses énergies, si pleine d’idées et d’images qu’elle peut se permettre de gâcher des moments que d’autres réalisateurs moins talentueux mettraient en valeur avec ennui.

Alors qu’elle a perdu le prix du meilleur réalisateur au profit de John G. Avildsen pour Rocheux, la nomination de Wertmüller est entrée dans l’histoire. Elle a ouvert la voie à des gagnantes plus tard au cours des années telles que Kathryn Bigelow, qui a remporté en 2010 pour The Hurt Locker, et Chloe Zhao, qui a gagné en 2021 pour Pays nomade.

Dans une interview de 2019 avec Variety, Wertmüller a déclaré ce que cela faisait d’être la première femme nominée pour le meilleur réalisateur. Elle a répondu que c’était la réaction des médias qui lui avait fait réaliser l’impact de tout cela.

« J’ai été inondé de demandes d’interviews de la part des chaînes de télévision et des journaux. Quelqu’un m’a dit que les reportages claironnaient la nomination comme s’il s’agissait d’un événement historique. En fait, avec le recul, c’était le cas, en particulier pour les femmes du monde entier.

Ce ne serait pas la fin de l’histoire de Wertmüller. Elle continuerait à réaliser tout au long des années 70, 80 et 90. Bien qu’aucune de ses œuvres ultérieures n’ait reçu autant d’éloges de la critique que son «âge d’or», cela ne l’a pas empêchée de poursuivre ce qu’elle aimait. L’un de ces films, internationalement connu sous le nom de La nuit de pleine lune ou « Cristal ou Cendre, Feu ou Vent, tant que c’est de l’Amour »; suivi un journaliste américain qui prétend être infecté par le virus du sida.





Son dernier long métrage en tant que réalisatrice était celui de 2004 Trop de romance… C’est l’heure des poivrons farcis. Le film suivait un couple marié (tous deux septuagénaires) dont la relation est en crise. Le couple travaille sur leurs différences afin de réunir leurs deux fils et les familles d’une fille à temps pour l’anniversaire de grand-mère Assunta. Wertmüller continuerait à recevoir des lettres de remerciement de femmes réalisatrices qui disent avoir été inspirées par elle, jusqu’à son décès.

L’une des cartes de visite de Wertmüller était les titres comiquement longs qu’elle donnerait à ses films. Le titre original de son film de 1973 Amour et anarchie a été « Film d’amore e d’anarchia, ovvero ‘stamattina alle 10 in via dei Fiori nella nota casa di tolleranza…”. Son film de 1979 connu internationalement sous le nom querelle sanglante ou Vengeance est inscrit dans le livre Guinness des records pour le titre de film le plus long. Son titre original étant « Un fatto di sangue nel comune di Siculiana fra due uomini per causa di una vedova. Si sospettano moventi politici. Amore-Morte-Shimmy. Belle de Lugano. Tarentelle. Tarallucci e vino”.





En 2008, la Harvard Film Archive à Cambridge, Mass., a organisé une rétrospective Wertmüller. Comme indiqué dans le matériel d’introduction :

« Au cours des années 1970, Lina Wertmüller a inscrit son nom au panthéon du cinéma italien avec une série de films intensément polémiques, profondément controversés et merveilleusement divertissants. Parmi les membres les plus politiquement francs et iconoclastes de la deuxième génération de réalisateurs d’après-guerre – les héritiers directs des néo-réalistes – Wertmüller a également été l’une des premières femmes réalisatrices à être reconnue et acclamée internationalement.

Les archives continueraient à montrer comment Wertmüller a mélangé la politique à la comédie italienne :

« Armée d’un humour profondément satirique et rabelaisien », ont déclaré les archives de Harvard, elle « a réinventé les formes narratives et les types de personnages de la comédie italienne pour créer l’un des rares exemples d’un cinéma radical et politiquement galvanisé qui a réussi à atteindre une popularité généralisée. En effet, les invectives féroces contre les inégalités sociales, culturelles et historiques au cœur des chefs-d’œuvre de Wertmüller au milieu des années 1970 « L’amour et l’anarchie », « Sept beautés » et « Swept Away » semblaient seulement aider les films à trouver un public reconnaissant, en particulier dans le États-Unis. »

Les archives ont également veillé à mettre en lumière ses pièces moins connues, telles que Tout foutu et La séduction de Mimi. Dans son interview de 2019 avec Variety, elle a été citée comme disant cela à propos de son art.

« Vraiment, il y a deux volets – deux âmes – qui coexistent dans mon travail : le plus léger associé aux comédies musicales et le plus socialement conscient. Ils font tous les deux profondément partie de ma nature. »

Repose en paix, Lina Wertmüller. Cette nouvelle nous vient de Variety.





John Goodman célébré par les fans pour la fête des pères et son 69e anniversaire Les fans célèbrent le papa de la télévision bien-aimé John Goodman en l’honneur de la fête des pères et de son 69e anniversaire.

Lire la suite





A propos de l’auteur