Lin-Manuel Miranda n’exclut pas une suite à « Encanto »

Le compositeur Lin-Manuel Mirandas’est fait un nom dans le monde du cinéma musical, depuis ses débuts en tant que réalisateur du film acclamé de Netflix » tic, tic… BOUM ! » et son travail musical dans le film d’animation de Disney, »Charme »Miranda a clairement indiqué qu’elle avait une grande vision de la façon dont une bonne comédie musicale devrait être faite.

Les chansons de « Encanto » ont permis à Disney d’obtenir un autre succès musical car la chanson »Nous ne marchons pas autour de Bruno »a été placé au numéro 1 en haut du Billboard, un événement qui n’a pas été vu depuis »Let It Go », qui faisait partie de la bande Frozen.

Pour cela et plus encore, »Charme » est devenu une sensation virale, donnant à Miranda une nomination aux Oscars pour le Meilleure chanson originale, et avec la bande originale du film dominant la plateforme Tiktok, cela nous laisse avec la question de savoir si l’histoire de la famille Madrigal se poursuivra dans une suite ou une nouvelle production Disney. Compte tenu de cela, Lin-Manuel Miranda a commenté:

« Je pense qu’il y a un appétit pour explorer davantage la famille Madrigal, étant donné le nombre de personnages et le nombre de cadeaux qu’il y a. Et aussi où nous avons laissé l’histoire. Il existe maintenant une sorte de cette version plus pleinement réalisée d’eux-mêmes. Dans quelle direction pouvons-nous aller? Je pense que c’est une question de quand et non de quelle forme cela prendra. »

Le compositeur a également reconnu qu’il était certainement au courant de la réaction d’Internet au film, révélant qu’il avait une discussion de groupe avec les cinéastes de Charming pour échanger tous les « mèmes et vidéos » produits par le film. « Tout ce qu’ils font, nous l’apprécions », a-t-il déclaré.

Bien qu’aucun nouveau projet avec l’univers « Enchantment » n’ait encore été confirmé, avec ce que Lin-Manuel a dit, nous pouvons nous attendre à voir quelque chose dans le futur.

»Je voudrais continuer à explorer »Charme ». J’adore écrire sur Dolores et Camilo. J’aimerais écrire plus pour eux. J’aimerais écrire plus pour Isabela. Donc je ne suis pas sûr de ce que sera la prochaine forme. Un film ? Une série? Je ne sais pas, mais nous n’avons pas eu de conversations spécifiques à ce sujet. »