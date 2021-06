Lin-Manuel Miranda fera ses débuts de réalisateur avec « Tick, Tick, Boom! »

Netflix a partagé un premier aperçu de « Tick, Tick, Boom! », Avec lequel l’acteur et compositeur acclamé de Broadway Lin-Manuel Miranda fait ses débuts de réalisateur, avec une nouvelle comédie musicale mettant en vedette Andrew Garfield, qui adapte la pièce autobiographique de l’écrivain Jonathan Larson , qui a remporté le prix Pulitzer.

Larson est connu pour être un dramaturge pionnier dans l’introduction de thèmes sociaux tels que le multiculturalisme, l’homophonie et la toxicomanie dans ses œuvres, qui se reflètent dans « Rent », l’une des pièces les plus acclamées de Broadway et l’une des plus grandes références culturelles aux États-Unis. .

Lin-Manuel Miranda, acclamé pour être le créateur de la comédie musicale « Hamilton », a cité le travail de Larson comme l’une de ses plus grandes influences sur son travail théâtral, étant en charge de jouer dans la reprise de « Tick, Tick, Boom ! » en 2014. Son rêve de réaliser un film inspiré de la comédie musicale a réussi à se matérialiser en 2018 et un an plus tard, il a été confirmé que Netflix avait obtenu les droits du film.

Au rythme du son incessant d’une horloge, Andre Garfield incarne Jon Larson, qui se retrouve dans un monde qui continue sa marche tandis que ses amis renoncent à leurs rêves pendant l’épidémie de sida dans les années 90, mais Jon continue dans cette course contre temps de faire quelque chose d’important dans votre vie.

« Tic, Tic Boum! » met en vedette le scénariste Steven Levenson de la comédie musicale « Dear Evan Hansen », avec un casting comprenant MJ Rodriguez, le lauréat d’un Emmy Bradley Whitford, Tariq Trotter et Judith Light, lauréate d’un Emmy et d’un Tony Award. Le film n’a pas encore de date de sortie précise, mais il devrait atteindre le catalogue Netflix fin 2021.