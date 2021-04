Lin-Manuel Miranda a coupé la référence à Donald Trump dans «  In the Heights  »

Il a été révélé que l’adaptation de la comédie musicale par Broadway créé par Lin-Manuel Miranda, ‘Dans les hauteurs’ il aurait quelques références dans sa prochaine version cinématographique.

Le responsable de la comédie musicale acclamée, «Hamilton» a tenté d’adapter au cinéma une version de la comédie musicale ‘In the Heights’ située dans un quartier dominicain de Washington depuis l’arrivée de Barack Obama pour président.







Le rêve de Lin-Manuel Miranda est enfin devenu réalité avec un film qui sortira en salles et HBO Max de Warner Bros.après une série d’inconvénients dus à la pandémie de coronavirus.

Maintenant, il a été révélé que certains éléments de la comédie musicale originale seraient modifiés pour une adaptation au cinéma dans un contexte moderne.

Miranda a écrit le livre sur lequel la comédie musicale est basée, ainsi que le scénario du film à côté de Quiara Alegria Hudes, et dans la nouvelle version, ils mettront à jour certaines histoires pour avoir plus de résonance avec le contexte actuel, en plus de couper une référence à Donald Trump dans les paroles du thème, «96 000».

À propos de la référence à la suppression de Trump, Miranda a commenté: «Il était un avatar de l’homme monopoliste… il était comme une personne riche. Plus tard, quand le temps est passé et qu’il est devenu président, nous avons changé les paroles. Le temps s’est moqué des paroles, alors nous l’avons changé ».

De son côté, le réalisateur du film, Jon M. Chu Il a commenté: «Lorsque vous essayez de créer des histoires qui changent ce que nous avons fait auparavant, vous pouvez être interrogé dans les petits détails. Mais vous essayez de faire de votre mieux, soyez aussi sincère que possible. «

« In the Heights » sortira en salles et sur la plateforme HBO Max simultanément le 11 juin.