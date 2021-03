L’imprimante n’imprime pas: Premiers secours sous Windows 10

C’est une émeute: l’imprimante n’imprime plus – d’autant plus ennuyeux au bureau à domicile. Pour sauver vos nerfs et votre chevelure, nous fournissons les premiers soins pour les problèmes d’imprimante sous Windows 10.

Problèmes d’imprimante sous Windows: accédez au dépannage

Même si c’était pratique: il n’y a pas de solution universelle aux problèmes techniques de l’imprimante. Les innombrables modèles disponibles sont tout simplement trop différents pour cela. Cependant, il existe souvent des raisons très banales pour que l’imprimeur se mette en grève. Avant les réparations majeures, vous devez toujours vérifier si l’imprimante est allumée et connectée à l’ordinateur.

Sous l’élément du menu Démarrer « Périphériques et imprimantes » dans Windows 10, vous devez vérifier si l’imprimante correspondante est également répertoriée. Sinon, il n’a pas encore été installé. Pour ce faire, cliquez sur « Ajouter une imprimante » en haut de la fenêtre. Vérifiez également dans la boîte de dialogue d’impression du document concerné quelle imprimante est sélectionnée. Il s’agit généralement de l’imprimante standard définie par le système. Si plusieurs périphériques sont installés sur l’ordinateur, vous devrez peut-être d’abord sélectionner l’imprimante souhaitée afin que le travail puisse également lui être envoyé.

La mise à jour des pilotes installés peut également faire des merveilles. Afin d’être toujours à jour, la fonction «Rechercher des mises à jour» du menu Démarrer recherche automatiquement sur le réseau les derniers pilotes. Les câbles comme source d’erreur: les câbles trop lâches ou endommagés peuvent être à blâmer pour le fait que l’imprimante ne reçoit que des données encombrées. Et que faire en cas de bourrage papier signalé ou de cartouche de toner vide devrait également être évident, non …?

Dépannage des problèmes de spouleur

Des problèmes avec le service de spouleur de l’imprimante se produisent fréquemment. Si un document est en attente dans la file d’attente, un simple redémarrage de l’ordinateur peut parfois aider à terminer l’impression. Sinon: Ouvrez « Administration » avec les droits d’administrateur. Vous pouvez y accéder via le « Panneau de configuration » puis « Système et maintenance ». Double-cliquez sur la fonction « Services » et entrez le mot de passe administrateur si nécessaire.

Cliquez ensuite avec le bouton droit de la souris sur « Service Spouleur d’impression » et sélectionnez « Propriétés ». Ici, vous devez vous assurer que l’option « Automatique » est sélectionnée à côté de « Type de démarrage » dans l’onglet « Général ». Si le service n’est pas déjà en cours d’exécution, cliquez sur «Démarrer» sous «État du service» et confirmez avec «OK». L’erreur persiste et l’imprimante n’imprime pas? Alors peut-être qu’un spécialiste doit s’en occuper.

L’imprimante imprime, mais rien ne peut être vu

Même s’il y a des problèmes avec l’image imprimée, il peut y avoir de nombreuses sources d’erreur. Selon le modèle d’imprimante, des tuyaux obstrués, des têtes d’impression desséchées ou des tambours photoconducteurs cassés peuvent être responsables. Pour les imprimantes à jet d’encre, il peut être utile de faire tremper la tête d’impression dans un nettoyant de tête d’impression liquide à base d’isopropanol pendant la nuit. Cela élimine les résidus de peinture et l’encre peut à nouveau couler.

Résumé