L’impressionnante saison 3 de Rocket League arrive en avril

Le développeur de jeux vidéo Psyonix a annoncé une date de début en avril pour la troisième saison de Rocket League.

Psyonix a partagé la nouvelle par le biais d’un article sur son blog officiel, daté du 26 mars. La prochaine troisième saison débutera le 7 avril. Une fois la saison 3 commencée, de nouvelles récompenses de tournois compétitifs seront introduites parallèlement à la nouvelle saison compétitive.

Les récompenses compétitives de la saison 2 seront diffusées peu de temps après le début de la saison 3, bien qu’une date confirmée n’ait pas été annoncée. La saison 3 verra également l’introduction de l’arène Stade DFH Nouvellement conçu (Circuit).

L’arène du DFH Stadium (Circuit) sera désormais équipée d’une piste et sera ajoutée aux listes de lecture occasionnelles et compétitives. Il sera également disponible pour le jeu privé et le jeu gratuit une fois que la saison 3 commencera le 7 avril.