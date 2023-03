L’impressionnant changement physique de Pedro Pascal de The Mandalorian à The Last of Us

DISNEY+

L’acteur chilien connaît le succès sur HBO Max et sur Disney+ simultanément. Comment avez-vous réussi à différencier les deux projets par leur apparence physique ?

©Disney+ / HBO MaxPedro Pascal joue simultanément dans The Mandalorian et The Last of Us.

Tout au long de sa longue carrière, Pierre Pascal a montré son Polyvalence lors de l’interprétation de personnages très différents les uns des autres. Votre participation à Game of Thrones et en Narcos l’ont exposé, mais maintenant il est plus exposé que jamais avec le succès simultané de Le dernier d’entre nous sur HBO Max et Le Mandalorien dans disnon+. Comment s’est passé ton changement physique ?

L’explosion de la star chilienne, qui a déjà acquis une reconnaissance mondiale, a commencé en 2019 lorsqu’il a été choisi pour diriger Le Mandalorien. La série se déroulant dans l’univers Star Wars a été créée par Jon Favreau et a commencé par présenter un Mandalorien solitaire qui – après la chute de l’Empire – cherche à traverser le chaos de la galaxie en prenant soin d’un orphelin particulier nommé Grogu.

Il est vrai que dans la série Disney+ Pedro Pascal n’a pas particulièrement excellé en raison de son physique. C’est que son caractère, din djarin, est justement connu pour porter une armure qui montre peu l’acteur. Même, le travail a été partagé avec les interprètes Brendan Wayne et Lateef Crowder, qui a pris sa place dans plus d’une scène sans que personne ne s’en aperçoive, puisque sa voix a été enregistrée séparément.

Quoi qu’il en soit, quand la célébrité a été aperçue sans son fameux casque dans Le Mandalorien, il a été précisé qu’il porte ses cheveux et sa barbe courts et soignés. L’aspect qu’il a pris pour la fiction de Disney+ est, sans aucun doute, très différent de celui qu’il a dans Le dernier d’entre nousla fiction qui lancera son dernier épisode sur HBO Max dimanche prochain.

Là, il donne vie à Joël, un homme qui a survécu à une pandémie qui a détruit la civilisation moderne. Avec peu de ressources et un monde gouverné par la peur, Pedro Pascal se caractérise comme un homme quelque peu négligé, qui se révèle échevelé à la suite du voyage difficile et déchirant qu’il doit faire pour accomplir une mission. En ce sens, l’acteur a eu un impact avec son changement physique qui lui a permis de différencier des projets très différents bien que tout aussi aboutis.

