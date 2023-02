L’impressionnant changement physique de Brendan Fraser pour The Whale, nominé aux Oscars 2023

Oscars 2023

Brendan Fraser a surpris le monde avec son rôle dans The Whale, un film dans lequel on le voit avec un changement physique notable dû à son intrigue. Comme l’a fait?

© IMDbL’impressionnant changement physique de Brendan Fraser pour The Whale, nommé aux Oscars 2023.

La baleine C’était l’un des films dont on parlait le plus en 2022, non seulement parce qu’il était nouveau d’un réalisateur de renom comme Darren Aronofsky, mais aussi parce que c’était le titre qui revenait en tête de liste. brendan fraser. L’acteur est resté éloigné d’Hollywood pendant des années, mais son rôle dans le film a reçu de multiples distinctions qui l’ont amené à être nominé pour la prochaine édition du Prix ​​Oscar comme meilleur acteur.

La prémisse du film tourne autour de Charlie, un homme d’âge moyen en surpoids (272 kg) qui cherche à retrouver sa fille de 17 ans. Les deux se sont séparés après avoir quitté sa famille pour son amant gay, décédé quelque temps plus tard. En raison de la douleur et de la culpabilité d’être loin d’Ellie, il s’est réfugié dans la nourriture.

+Le changement physique de Brendan Fraser pour The Whale

Dans ce film, basé sur le travail de Samuel D. Hunter, le monde a été surpris par le changement physique de brendan fraser jouer le rôle de Charlie. Selon le médium Variétépour ce travail l’acteur est venu peser environ 136 kilogrammes, mais ce n’était pas suffisant pour adapter le personnage de la meilleure façon. En plus de son nouveau poids, utilisé une combinaison prothétique qui a ajouté 150 kilogrammes supplémentairesajoutée au maquillage nécessaire.

Selon les mots de Fraserce costume a été réalisé avec une imprimante 3D et il n’était pas confortable à porter pendant le tournage, en plus il a fallu entre 5 et 6 heures pour le maquillage. « Le morceau de torse était presque comme une camisole de force »a mentionné l’acteur, qui a dû avoir besoin de plusieurs membres de l’équipe technique pour l’aider à se déplacer sur le plateau, ce qui l’a fait se sentir limité dans sa mobilité et a dû être contraint de se déplacer en fauteuil roulant.

Ce changement physique n’était pas seulement nécessaire pour interpréter le personnage La baleinecar brendan fraser elle a été approchée par l’Obesity Action Coalition, où elle a appris la force des personnes souffrant d’obésité. L’acteur vient d’être nominé aux Golden Globes et a triomphé aux Critics’ Choice Awards, mais il ne fait aucun doute que la nomination maximale sera la Oscars 2023 le 12 mars prochain.

