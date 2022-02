L’impression d’Adele de Nicki Minaj est une légende

Si l’imitation est la forme de flatterie la plus sincère, alors Nicki Minaj aime vraiment Adele.

Le rappeur « Anaconda » a laissé tomber une impression fantastique du chanteur bien-aimé « Easy on Me » lors de son apparition dans « The Late Late Show with James Corden » jeudi soir.

Minaj a montré ses talents après qu’elle et Corden aient discuté de la façon dont Adele a interprété le hit « Monster » de Minaj lorsqu’elle est apparue sur le segment populaire « Carpool Karaoke » de Corden en 2016.

« Cela a fait ma journée, mon année », a déclaré Minaj. « J’ai probablement reçu un millier d’appels téléphoniques à propos de cette seule chose. »

Corden a ensuite demandé à Minaj si elle pouvait faire son impression de la gagnante d’un Grammy, qui a récemment reporté sa résidence prévue à Las Vegas au Caesars Palace. Elle n’a pas sauté un battement.

« Pour que je puisse canaliser Adele, je dois en quelque sorte penser comme une femme noire à Londres, n’est-ce pas ? Parce que, normalement, tout le monde sait que mon accent britannique est un peu celui d’une dame blanche chic. Une femme blanche riche, n’est-ce pas ? » dit-elle, ressemblant exactement à Adele et faisant même les mouvements de la main que le chanteur « Hello » utilise souvent lorsqu’il parle.

Minaj n’avait pas fini, cependant. Elle est restée dans le personnage tout en offrant une petite histoire sur la façon dont elle crée l’accent.

« Mais avec Adele, je dois en quelque sorte, comme, transformer, comme, vous savez, elle aurait pu vendre du crack », a-t-elle déclaré alors que le public et Corden hurlaient de joie.

«Peut-être qu’elle avait l’habitude de se bousculer, comme, des nickels et des dix sous dans le quartier, puis elle a eu sa grande chance. Comme, c’est ce que je vois quand je la vois. Genre, elle est toujours, genre, c’est tellement expressif, non ? »

Son impression a certainement suscité des acclamations.

« Nous avons besoin d’un Carpool Karaoke avec Nicki chantant une chanson d’Adele. Haha !! » une personne sur YouTube a écrit.

« Cette impression d’Adele était vraiment géniale », a écrit quelqu’un d’autre.

« Elle est tellement adorable. Son accent britannique est génial aussi », a commenté une autre personne.

Bon à savoir si tout le rap ne fonctionne pas, Minaj pourrait peut-être remplacer Adele lors de la presse.