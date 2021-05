L’impossible: le film qui a changé la vie de Tom Holland et l’a amené à Marvel

À 19 ans, Tom Holland est devenue une superstar en enfilant le costume Homme araignée dans le Univers cinématographique Marvel et aujourd’hui, il est l’un des acteurs les plus appréciés de la franchise. Ce que beaucoup ne savent pas ou ne se souviennent pas, c’est comment le producteur l’a-t-il approché, Pour ce que Ici, nous allons tout vous dire sur The Impossible, le film qui l’a conduit à la reconnaissance mondiale et plus tard à jouer le super-héros.

Dirigée par JA Bayona et écrit par Sergio G. Sánchez et María Belón, ce film de 2012 basé sur une histoire vraie était dans différents festivals à travers le monde, où elle a été applaudie dans chacun d’eux, et plus tard a été nominé pour plusieurs prix importants dans l’industrie, où les 14 nominations pour le Goya se distinguent, dont il a remporté cinq.

De quoi s’agit-il? Voici son synopsis: « Maria, Henry et leurs trois jeunes enfants s’envolent du Japon vers la Thaïlande pour passer les vacances de Noël sur la plage. Le lendemain de Noël, alors qu’ils se baignent dans la piscine, un tsunami colossal ravage l’hôtel et une grande partie des côtes de l’Asie du Sud-Est. . La famille devra se battre pour survivre et être réunie « .

Comme nous l’avons mentionné, cette bande est basée sur une histoire vraie. En 2004 le couple María Belón et Enrique Álvarez s’est rendu en Thaïlande pour passer les vacances de Noël avec leurs trois enfants Lucas, Simón et Tomás. Le 26 décembre de cette année Il y a eu un tsunami qui a fait plus de 200000 morts en Asie du Sud-Est, alors l’eau les a séparés et ils ont dû se battre pour survivre..

En plus du jeune acteur, le film a été joué par Naomi Watts, qui avait une nomination aux Oscars, et Ewan McGregor. Tom avait 16 ans et a captivé les critiques et les téléspectateurs pour son rôle de Lucas. Ce rôle lui a valu de nombreuses distinctions telles que le Hollywood Spotlight Award et le Newcomer Actor Award du National Board of Review., en plus des nominations pour Le choix des critiques et le Goya.







À ce moment là Studios Marvel Je passais la fin du Phase 2 qui a culminé avec Avengers: l’ère d’Ultron, Pour ce que ils étaient déjà avec les plans de ce qui allait arriver, qui ne devait être ni plus ni moins que Captain America: Civil War. La société de production avait conclu un accord avec Sony pour utiliser Spider-Man, et le plan était qu’il s’agisse d’une version adolescente. C’est donc en 2015 que Holland a signé le contrat. et il a été annoncé comme le grand Peter Parker que nous connaissons aujourd’hui.