L’important est que Fátima Molina aille bien après l’explosion

GIULIANI SpA Giuliani-Lichtena Nettoyage du corps Soin du corps 400ml

Giuliani-Lichtena Nettoyant corps Soins du corps La sante de la peau du corps passe aussi par la phase de nettoyage, en fait, il commence ici: le nettoyage est un geste important, qui ne doit jamais manquer dans le rituel quotidien de soins de la peau, essentielle pour assurer le bien-etre, jour apres jour. En eliminant les impuretes, en fait, avec le nettoyage de la peau du corps sont des pores liberes des agents potentiellement irritants, qui sont particulierement nocifs pour la peau sensible, qui peut ainsi retablir son equilibre physiologique et se preparer a recevoir des traitements ulterieurs, absorber efficacement le actif. La peau sensible et reactive du corps a besoin, cependant, les agents de nettoyage appropries, capables de respecter l'equilibre fragile de l'humidite et non plus appauvrissant la barriere protectrice naturelle. Avec l'utilisation de produits agressifs, en fait, il est susceptible d'induire la deshydratation de la peau sensible ou, pire, pour faciliter ou exacerber ses manifestations irritatives typiques. Le nouveau Lichtena(R) Nettoyant corporel est un detergent liquide et doux, legerement moussant, formule par le Giuliani pour nettoyer la recherche Dermatologiques les peaux sensibles et les adultes et les enfants sensibles en presence d'irritation, secheresse, rougeur, desquamation et demangeaisons, et chaque fois que necessaire un nettoyage en douceur qui ne modifie pas son film hydro-lipidique. Lichtena(R) Body Cleanser prend soin unique peau du corps, grace au complexe exclusif AI3active, 3 fois efficace: Et calmer les rougeurs Apaiser, donnant le soulagement et le confort a la peau. Respecter le film hydrolipidique de protection et le pH physiologique de la peau, legerement acide. Hydrater et nourrir la peau, proteger de la deshydratation. formule L'efficacite apaisante, nettoyant corps protecteur et hydratant developpe par Lichtena(R) est garantie par la presence dans sa formule exclusive AI3active complexe. Lichtena(R) Nettoyant corps se compose d'une base nettoyante extra douce et enrichi avec des huiles et un melange de tensio-actifs de nouvelle generation derives de sucres: Complexe AI3active - Coeur de formulation Lichtena(R), complexe unique et innovante par l'action apaisante, protectrice et reparatrice qui combine actif brevete (comme AR-GB11(R) antioxydant) a dermo-affines active. L'huile d'olive - ingredient naturel avec des proprietes emollientes et nourrissantes, ce qui rend le lavage encore plus delicat et protege la peau de la deshydratation. La vitamine E - Antioxydant aide a proteger la peau contre les radicaux libres. La formule exclusive de nettoyant pour le corps Lichtena(R) est teste Nickel et sans SLS, SLES, parabens, des allergenes et ries de formaldehyde. Comment utiliser Appliquez le nettoyant corporel Lichtena(R) sur une eponge ou directement sur la peau humide, masser pour creer une mousse legere. Rincer et secher sans frotter la peau. format bouteille 400ml