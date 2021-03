L’importance du langage d’amour sur Mars – Rapport du commandant: sol 14

Le Dr Michaela Musilova est le directeur de Hawaii Space Exploration Analog and Simulation (HAUTE MER), qui mène des missions analogiques sur la Lune et sur Mars pour la recherche scientifique dans un habitat du volcan Mauna Loa. Actuellement, elle est aux commandes de la mission Valoria 2 de deux semaines et a contribué à ce rapport à 45secondes.fr. Voix d’experts: Op-Ed & Insights.

Rapport du commandant de la mission Valoria 2 Mars à HI-SEAS

Sol 14 (17 février 2021)

C’est notre dernière nuit sur Mars et je ne peux pas m’empêcher de me sentir triste, encore une fois. Une autre grande mission touche à sa fin. Je redoute déjà les adieux qui commenceront demain soir et je ne peux pas m’empêcher de manquer mes membres d’équipage, même s’ils sont toujours juste à côté de moi. C’est avec beaucoup d’efforts que j’essaye de me concentrer sur les dernières tâches et projets de recherche auxquels je dois m’occuper avant de quitter demain la station martienne simulée.

Nous avons commencé la mission avec une blague à l’intérieur que nous passons 90% de notre temps ensemble à rire et je ne peux pas dire que c’était une exagération. L’équipage a pu trouver des moments amusants et un côté positif à la plupart des choses, en toutes circonstances. Chaque activité que nous faisions, qu’il s’agisse de réaliser un projet de recherche ou quelque chose de banal comme le nettoyage de l’habitat, nous finissions toujours par passer un bon moment. J’espère que leur rire continuera à résonner dans tout l’habitat HI-SEAS, même longtemps après leur départ.

La bonne humeur et les blagues interminables de mon équipage ont fini par être vitales pour moi, car j’ai dû faire face à plusieurs défis personnels difficiles sans rapport avec notre mission. Peu importe à quel point je me sentais triste, tout ce dont j’avais besoin était de passer quelques minutes avec ma famille martienne et j’ai retrouvé mon optimisme. Je leur suis très reconnaissant pour ce soutien moral dont ils ne sont peut-être même pas conscients de m’avoir apporté. Les futures missions spatiales dépendront vraiment de la façon dont les équipages s’entendront et pourront se soutenir les uns les autres.

Les membres d’équipage de Valoria 2 explorent des grottes de lave pour la recherche en astrobiologie. (Crédit d’image: Paul Tomko)

La Saint-Valentin sur Mars analogique a été un excellent exemple de la façon dont l’équipage de Valoria 2 a pu travailler ensemble pour créer une atmosphère très accueillante et bienveillante dans notre habitat. Pour commencer, nous avons demandé l’aide de nos bénévoles du soutien à la mission. Chez HI-SEAS, nous sommes très reconnaissants d’avoir un certain nombre de bénévoles partout dans le monde qui aident l’équipage pendant qu’ils sont en mission. Les membres du support de mission agissent essentiellement comme le moteur de recherche «Google» de l’équipage, puisque l’équipage a un accès très restreint à Internet.

La demande de mes membres d’équipage ce jour-là était que le soutien à la mission nous envoie le test de «langage d’amour». Une fois le test passé, nous pourrions mieux comprendre comment nous exprimons notre amitié et nos besoins les uns envers les autres. Faire le test ensemble a également été très perspicace pour chaque membre d’équipage, car la plupart d’entre nous ont été au moins partiellement surpris par les résultats du test. J’ai également été très heureux de la facilité avec laquelle nous partageons tous ces informations entre tous les membres de l’équipage.

L’immense fête, selon les normes martiennes simulées, était le reflet parfait de nos langues d’amour individuelles. Certains membres d’équipage ont préparé un délicieux repas et des cupcakes et des nœuds à l’ail (un favori de l’équipage lancé par l’équipage Sensoria M3). D’autres ont passé du temps à embellir l’habitat avec des cœurs en origami et d’autres décorations originales. Les membres d’équipage qui étaient moins rusés et moins habiles dans les arts culinaires ont contribué en nettoyant après la fête. Nous avons également eu une conversation très agréable et profonde sur des sujets très personnels, ce qui nous a rapprochés encore davantage.

Les membres d’équipage de Valoria 2 lors d’une marche au coucher du soleil à l’extérieur de l’habitat HI-SEAS. (Crédit d’image: Paul Tomko)

Avant de terminer tout ce soir, nous avons eu une dernière séance avec l’agent de communication scientifique Lain Velasco. Son étude sur la proprioception et la conscience corporelle a été surprenante à bien des égards. L’équipage a avancé plus vite que prévu et ils se sont familiarisés avec la tête en bas en seulement deux semaines. Ils ont également déclaré se sentir plus confiants et en contrôle lorsqu’ils effectuaient des exercices qu’ils jugeaient impossibles au début de la mission.

Lain a non seulement obtenu les données dont elle avait besoin, mais elle est vraiment fière du travail acharné de l’équipage de Valoria 2. Elle se sent humble que les membres d’équipage lui aient suffisamment fait confiance pour assurer leur sécurité tout au long de la mission. Après la mission, Lain a hâte de s’enregistrer avec l’équipage alors qu’il poursuit ses programmes de formation de manière indépendante.

La responsable des opérations Rilee Kaliher a été très heureuse de terminer son projet de recherche sur l’utilisation de la recherche in situ au cours de notre mission. Elle a effectué plusieurs tests sur une variété d’échantillons de roches de lave, qui comprenaient l’étude de leurs textures, dureté, résistance à la charge et autres caractéristiques géologiques. Rilee a effectué certains des tests avec des instruments qu’elle a construits à HI-SEAS et ils ont travaillé à sa satisfaction. Elle cherche maintenant à appliquer ses nouvelles connaissances à de futurs projets de recherche liés à Mars.

Le commandant Michaela Musilova prépare le concours étudiant Mission to Mars (Misia Mars) en Slovaquie. (Crédit d’image: Paul Tomko)

Le projet qui a amené tout l’équipage à parler et à concourir tous les jours était l’ingénieur d’équipage Chris Jackson qui a testé l’équipement Amazon Halo sur nous. Chris a observé que des lectures apparemment inexactes des appareils ont le potentiel de décourager l’ensemble de l’équipage d’examiner régulièrement les données de leurs propres appareils. Cependant, dans certaines conditions, les lectures de l’appareil peuvent soutenir des compétitions saines entre les membres d’équipage. Tout en devenant plus conscient de leur ton de voix, de leurs habitudes de sommeil et de leur activité physique, l’équipage n’avait pas radicalement changé son comportement en fonction des lectures de l’appareil. Dans l’ensemble, Chris a déclaré que même si l’équipage aimait en apprendre davantage sur lui-même, il était également à l’aise d’être lui-même.

L’officier de biologie végétale Paul Tomko a consacré la majeure partie de la mission à ses projets liés à l’alimentation et à un documentaire imprévu que l’équipe a fini par créer. Paul a pu fournir à l’équipage deux récoltes de laitue et de germes mélangés, ainsi qu’une récolte de mélange de légumineuses pour augmenter les besoins nutritionnels de l’équipage. Le documentaire de la mission Valoria 2 a commencé comme une parodie de certains aspects de la vie à HI-SEAS lors de missions analogiques (la vidéo de l’oeuf de Pâques dite « Horror-seas » que j’ai mentionnée dans mon troisième rapport pour cette mission). Même si le film a fini par être plutôt sombre, son contenu est destiné à aider les futures équipes à apprendre à mieux gérer la survie à HI-SEAS.

Les membres d’équipage de Valoria 2 apprennent à faire des figures plus difficiles avec un équilibre sur les mains. (Crédit d’image: Chris Jackson)

Quant à moi, j’étais heureux d’avoir pu trouver du temps pour travailler sur mon projet de collaboration avec la NASA Goddard qui se concentre sur la compréhension de la façon dont la vie survit dans les grottes de lave sur Terre. Ceci est particulièrement pertinent ces jours-ci avec l’espoir de trouver des biosignatures sur Mars (signes de vie passée ou existante sur Mars) avec un certain nombre de missions martiennes à venir. Tout l’équipage a hâte d’entendre des nouvelles de la mission Mars 2020, dont le rover Perseverance et l’hélicoptère Ingenuity sont censés atterrir sur Mars demain.

Demain sera également le jour où je lancerai également un concours pour les lycéens appelé Mission to Mars en Slovaquie, en collaboration avec la société Slovenske Elektrarne. Je réaliserai l’expérience de l’équipe gagnante lors d’une mission spatiale analogique à HI-SEAS plus tard cette année. J’ai vraiment hâte de découvrir les expériences passionnantes et nouvelles que les étudiants vont proposer.

Le commandant Musilova se sent à la fois triste et plein d’espoir. L’équipage de Valoria 2 me manquera beaucoup, mais je suis certain que nous resterons en contact et que nous nous reverrons quelque part sur Terre dans un proche avenir. D’ici là, j’ai une mission lunaire Selene III à espérer dans quelques jours.

