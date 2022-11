L’importance d’obtenir la certification Qualiopi

Les avantages pour un centre de formation d’obtenir la certification Qualiopi sont nombreux. En effet, elle permet de renforcer la confiance des clients souhaitant bénéficier de formations, tout en vous faisant gagner en légitimité. Découvrez pourquoi vous devez obtenir la certification Qualiopi dans cet article.

Prouver que vous disposez de formations qualitatives

La certification Qualiopi permet de rassurer un client quant à la qualité de votre formation professionnelle et plus globalement le sérieux de votre centre de formation.

S’établissant sur de nombreux critères, Qualiopi n’est pas une procédure déclarative simple. Il y a une vraie démarche certification qualité, une démarche se basant notamment sur :

Un travail préparatoire effectué au préalable

Un audit dirigé par un organisme agrémenté et indépendant

Des preuves apportées lors de chaque critère contrôlé

La certification permettra de faire un état de vos pratiques, de vos procédures, pour s’assurer de leur application correcte. C’est un gage de qualité pour les clients, car ils seront sûrs de bénéficier de formations qualitatives.

Par ailleurs, dès l’obtention de la certification, il vous sera possible d’apposer le logo Qualiopi sur vos supports de communication. Ceci peut être utile pour renforcer votre positionnement sur le marché et obtenir une forme de reconnaissance pour vos formations.

Faciliter les démarches administratives

Un des autres avantages de la certification Qualiopi, c’est qu’elle est maintenant l’unique certification qui permet de prouver la qualité d’une formation, ce qui renforce sa légitimité. Avant Qualiopi, il y avait une large quantité de normes et de labels différents, possédant des référentiels divers n’étant pas spécialement reconnus par l’ensemble des financeurs.

Les précédentes normes sont remplacées par Qualiopi, qui possède un référentiel unique, mais qui est reconnue par des financeurs tels que Pôle Emploi ou encore OPCO. Vous n’aurez donc plus à faire des grandes quantités de démarches administratives. De nombreux prestataires de formation peuvent bénéficier de la certification Qualiopi, qu’il s’agisse d’un grand groupe ou d’un formateur indépendant.

Obtenir des clients satisfaits

Bénéficier d’une formation de qualité ainsi que d’un financement sont de grands avantages pour les clients. La certification Qualiopi permet à vos clients de profiter de financements mutualisés et de fonds publics. Si vous ne possédez pas de certification, une prise en charge par le CPF ou encore Pôle Emploi n’est pas possible. Vous devez donc acquérir un certain niveau de qualité afin d’optimiser vos chances d’obtenir votre financement.

Les formations professionnelles ainsi que leur marché est assez lié aux financements, car énormément de salariés ou d’entreprises n’ont pas recours à des formations, car souvent onéreuses.

Il s’agit donc d’un grand enjeu pour votre entreprise, car la certification permettra de gagner la confiance de vos clients et d’assurer leur satisfaction. Posséder la certification Qualiopi, c’est assurer que vos formations disposent des nombreux éléments et compétences nécessaires à l’exercice d’un emploi. De ce fait, les clients qui bénéficieront de vos formations seront sûrs d’obtenir les compétences requises pour appréhender convenablement leur vie professionnelle.

Monter en compétence et rester compétitif

Bien qu’un audit à mi-parcours soit obligatoire dès que vous avez franchi le cap des 18 mois, la certification est valable pendant une durée de 3 ans. Il faut donc toujours faire preuve d’amélioration dans vos offres afin de continuer de bénéficier de la certification Qualiopi. Des audits réguliers sont menés afin de vous permettre d’être compétitif sur la durée et de vous faire évoluer constamment.

L’audit est dirigé par une institution indépendante qui livre des certifications. Par ailleurs, parallèlement à la certification, c’est une opportunité pour vous d’apprendre, d’échanger, de bénéficier des conseils, de s’améliorer et d’acquérir plus de compétences. Il s’agit d’une réelle opportunité pour renforcer et consolider les services que vous proposez déjà, de développer votre activité et de renforcer votre positionnement comme un organisme ou formateur de référence dans votre secteur.

Recourir à la digitalisation et faire évoluer vos prestations

Peu importe que vous soyez un dirigeant d’un centre de formation ou un formateur opérant de manière indépendante, il est également primordial de garder un œil sur les évolutions technologiques et les avancées numériques.

Il s’agit d’un indicateur intégré dans la certification Qualiopi. La personne en charge de l’audit vérifiera que vous avez effectué une veille sur les diverses innovations technologiques et pédagogiques afin de faire progresser vos prestations.