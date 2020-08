L’importance de l’école dans l’anime, les héros et les méchants doivent également étudier

Dans le monde de l’anime, nous avons pu rencontrer de nombreux jeunes aux pouvoirs incroyables qui se battent pour la justice, d’autres qui découvrent juste leurs capacités et quelques autres qui portent déjà la responsabilité de sauver le monde malgré leur jeune âge. Quels que soient leurs antécédents ou leurs capacités, il y a quelque chose en commun avec ces personnages: l’école, un lieu d’apprentissage qui peut ou non faire partie de l’intrigue, mais qui donne au public la possibilité de se connecter à travers un élément commun.

Il est clair que le retour aux cours en 2020 sera l’un des plus compliqués étant donné l’incertitude de la pandémie et à quel point les cours en ligne peuvent sembler peu inspirants. Des moments difficiles attendent les plus jeunes, mais rien qui ne puisse être surmonté lorsque l’objectif est visualisé: la coexistence dans le salon, les discussions avec des amis et même cela écraser que vous ne pouvez voir que dans les couloirs de l’école. Pour la plupart des otaku, cela peut être une prémisse simple: ne jamais perdre de vue le chemin des ninjas.

Pour s’adapter plus rapidement au retour aux cours, que ce soit en ligne ou en personne, faisons le tour de certains des personnages d’anime qui doivent aller à l’école tous les jours, peu importe que le monde puisse disparaître à tout moment. Et c’est que comme beaucoup d’entre nous, nos héros préfèrent faire autre chose que passer un examen à 7 heures du matin … pour lequel ils n’ont sûrement pas étudié.

Nous pouvons commencer par reconnaître le milieu scolaire comme quelque chose d’universel, car même si les conditions entre le Mexique et le Japon, par exemple, sont très différentes,Quand Sakura Kinomoto ou Ligth Yagami assistent à des cours, vous ne ressentez pas une si grande différence avec ce que nous pouvons voir à Mexico; rien à voir avec le gigantesque campus de Musique de lycée ou les casiers inexistants Les parrains magiques.

C’est à travers des histoires mettant en vedette des enfants et des adolescents au Japon que nous avons pu faire une grande partie de notre lien avec l’anime ou le manga … ou n’avez-vous jamais rêvé d’entendre les cloches de Westminster au lieu de l’horrible buzzer qui indique la fin du jeu? jour. Mais pourquoi parlons-nous de choses générales quand nous pouvons analyser l’un de nos élèves préférés …

Serena Tsukino – Sailor Moon

Serena ou Usagi Tsukino, plus connue sous le nom de Sailor Moon, fréquente l’école depuis le premier épisode de la série et bien qu’elle ne soit pas très douée pour des matières conventionnelles comme les mathématiques ou l’anglais, elle a ses moments dans des matières plus artistiques. Cependant, Serena nous dit clairement que quel que soit le pays dans lequel nous sommes, et encore moins notre âge, se réveiller pour aller en classe est le défi le plus compliqué de tous..

Il y a toujours quelque chose de charmant chez cette fille, car elle cherche une excuse pour oublier ses obligations et est même capable de cacher son bulletin de vote pour éviter d’avoir plus d’ennuis… même si sa famille sait déjà qu’elle ne peut jamais s’attendre à une bonne note.

Haruo Yaguchi – Fille Hi Score

Un autre qui n’est pas très bon pour l’école est le protagoniste de Salut Score Girl. Haruo Yaguchi préfère passer des heures de cours à visualiser les combos de Combattant de rue II que de prêter attention aux enseignants. De tous les personnages de cette liste, il est celui qui pourrait avoir le plus de relations avec une personne dans la vraie vie, car son monde n’est pas si fantaisiste et les piliers de l’histoire sont “faciles” à obtenir: l’amour et les jeux vidéo.

Mais puisque dans cette liste, nous ne nous soucions que de l’école, nous pouvons dire que Haruo est un maître lorsqu’il s’agit d’emmener son ordinateur portable en classe ou en voyage scolaire; Vous ne pourrez peut-être pas mémoriser une tâche, mais vous pourrez toujours vous en tirer avec un travail d’arcade. Remarquez que lorsque Haruo se concentre, ses notes vont jusqu’à son score sur les machines.

Sakura Kinomoto – Capteur de cartes Sakura

Contrairement aux deux autres clochards, Sakura est une étudiante exemplaire, et elle n’a pas besoin du pouvoir des cartes clow pour passer un examen. Le jeune cerisier s’efforce vraiment de remplir ses devoirs à la fois à l’école et dans la protection de sa ville, en plus d’être passionné par toutes sortes d’activités parascolaires et sportives. Peut-être que son seul défaut est qu’il est facilement distrait et peut parfois être quelque peu capricieux.

Cependant, La vraie qualité de Sakura réside dans le pouvoir qu’elle a de se faire des amis peu importe le moment et même de trouver la solution aux problèmes des autres. Cette vertu lui a permis de compter sur le soutien d’innombrables personnages, alors n’oubliez pas d’essayer de socialiser un peu avec votre prochain groupe, même le plus intelligent de la salle.

Light Yagami – Death Note

Bien sûr, être un bon élève est une chose et une obsession de la perfection en est une autre. Ligth Yagami est le protagoniste de Menace de mort Et bien qu’il ne soit pas le héros de l’histoire, c’est un personnage brillant, qui excelle dans tous ses sujets et dans pratiquement tout ce qu’il fait. Son obsession de la perfection et le désintérêt qu’il porte à tout ce qu’il considère inférieur à lui provoquent une terrible combinaison lorsqu’il rencontre le Death Note. Bientôt, Light commence à utiliser son intelligence pour des situations tordues, soutenues par une boussole morale plutôt narcissique.

Au bout d’un moment le contexte de l’école est oublié, mais ce sont les petits indices que nous donne son stade d’élève qui nous permettent de mieux comprendre ses actions. Cependant, la position de “brainiac” n’est pas entièrement la sienne, car lorsque L apparaît, sa façon extraordinaire de penser se met en difficulté.

Naruto Uzumaki – Naruto

Bien que l’Académie Ninja ne soit pas le type d’école que nous voyons habituellement dans la vraie vie, il y a une leçon clé du monde shinobi pour tout élève: le travail d’équipe. Kakashi Sensei le dit très clairement dès sa première apparition dans l’anime: «Dans le monde des ninjas, ceux qui enfreignent les règles sont de la racaille. Mais ceux qui abandonnent leurs amis sont pires que de la racaille “. Tous les habitants du village caché dans les feuilles semblent respecter la même règle et l’Académie Ninja est l’endroit idéal pour tisser des liens d’amitié et de camaraderie, quels que soient le rang, le clan ou les idéaux que poursuivent les étudiants.

Bien sûr, Naruto a sa propre idéologie en suivant toujours son chemin ninja, mais ce chemin ne serait rien sans ses compagnons et même ses rivaux. En outrePourquoi allons-nous à l’école si ce n’est pour rencontrer les gens qui nous rendront forts pour le reste de nos vies?

Nous pourrions continuer à lister des personnages et des qualités – ou des défauts – pour relier son histoire à notre monde réel, mais pour l’instant, cela suffit. N’oubliez pas que peu importe la pandémie, la difficulté à se lever ou la complexité d’un sujet, l’école est l’endroit idéal pour s’attaquer aux problèmes. Et oui, nous vous assurons que la récompense sera suffisamment précieuse pour ne jamais abandonner.

