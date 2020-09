L’impensable s’est produit. Elon Musk était avec Diess et conduisait la VW ID.

À la fin d’une visite de trois jours en Allemagne, le fondateur et président de Tesla, Inc., Elon Musk, a modifié son emploi du temps de dernière minute auquel personne ne se serait attendu: au milieu de l’aéroport de Brunswick, Musk a non seulement eu une réunion avec Le PDG du groupe Volkswagen, Herbert Diess, car il avait encore l’occasion de diriger l’ID.3!

La nouvelle a été publiée ce vendredi par Automotive News Europe, ajoutant que la rencontre entre les deux hommes forts de Tesla et du groupe Volkswagen avait eu lieu dès jeudi soir, à un moment où Elon Musk se préparait à retour aux USA au petit aéroport de Brunswick.

Toujours selon la publication, les deux hommes étaient ensemble depuis environ deux heures, et l’Américain avait même et selon révélé une source qui aura été présente mais qui aura demandé à ne pas être identifié, possibilité de conduire le nouveau véhicule électrique L’ID.3 de Volkswagen.

En plus de cette expérience, Musk a également pu inspecter le futur SUV électrique de la marque Wolfsburg, l’ID.4.

Du côté du groupe Volkswagen, un porte-parole du constructeur allemand a déjà confirmé la rencontre, refusant toutefois de donner plus de détails.

Il est à noter qu’Elon Musk a effectué une visite de trois jours en Allemagne, dans le but de visiter la société pharmaceutique Curevac, mais aussi de rencontrer des politiciens allemands et de visiter l’usine que Tesla construit à la périphérie de Berlin, à Gruenheide.

Cette usine sera la première infrastructure du genre de Tesla, sur le sol européen, et les attentes de la marque nord-américaine sont que, une fois en vitesse de croisière, la capacité de production peut atteindre 500 mille véhicules par an. Quelque chose qui ne manquera pas de constituer une forte attaque de Tesla, au cœur de l’industrie automobile européenne.

Quant à Herbert Diess, il a salué, à plusieurs reprises, les réalisations d’Elon Musk et Tesla, non seulement publiquement, mais aussi lors d’événements internes au groupe Volkswagen.

La même chose a d’ailleurs été faite ce vendredi, à travers un post sur LinkedIn, affirmant que la nouvelle usine de Tesla apporte «la technologie automobile du futur capable de définir les tendances» pour l’Allemagne.

