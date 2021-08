Limp Bizkit sort un nouveau single pour présenter Lollapalooza

Le nouveau look du chanteur Fred Durst n’était pas la seule surprise que les fans de Limp Bizkit ont trouvée lors de la présentation des fans du groupe de rap metal à l’édition 2021 de Lollapalooza ce week-end, comme ils ont pu entendre pour la première fois Once un single du nouveau matériel du groupe .

L’ensemble de dix chansons interprété au Grand Park de Chicago le samedi 31 juillet s’est terminé par une toute nouvelle chanson intitulée « Dad Vibes », qui, a confirmé Durst, fera partie du prochain album très attendu de Limp Bizkit, invitant les assistants à danser.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Les héritiers de Prince vendent près de la moitié de ses droits musicaux

Alors que les membres de Limp Bizkit retirent leurs instruments de la scène, l’équipe du son de Lollapalooza joue la nouvelle chanson alors que Durst commence à lancer des t-shirts aux festivaliers animés.

Fred Durst a sauté dans les tendances sur les réseaux sociaux ce week-end en raison de son apparence particulière à Lollapalooza en arborant un style vestimentaire inhabituel, accompagné d’une perruque blanche, d’une barbiche grise et de lunettes rouges voyantes avec une veste noire, ainsi que de nombreux fans. spéculé sur sa relation possible avec la nouvelle chanson du groupe.

Vous pourriez aussi être intéressé par: ZZ Top donne son premier concert après le décès de Dusty Hill

Limp Bizkit travaille actuellement sur la suite de « Gold Cobra », son cinquième album studio sorti en 2011. Son nouveau matériel devrait s’intituler « Stampede Of The Disco Elephants ». En juin, le guitariste Wes Borland a souligné que le groupe disposait de 35 pièces instrumentales entièrement prêtes et qu’il ne restait plus à Durst qu’à finir de sélectionner celles qu’il aimait le plus et d’enregistrer ses parties vocales.