Limp Bizkit présente « Dad Vibes », leur nouveau single très attendu

Après l’avoir présenté sur les enceintes de l’événement à l’issue de sa participation à l’édition 2021 de Lollapalooza en juillet dernier, où le chanteur Fred Durst s’est démarqué avec un nouveau et singulier changement d’image, les membres de Limp Bizkit ont enfin officiellement présenté » Papa Vibes »,

Durst semble avoir assimilé ce nouveau look de « papa rétro », car son image est réapparue dans la nouvelle vidéo lyrique de la chanson qui combine son style de rap habituel avec des guitares électriques rauques dans le cadre de ses rythmes, tout en étant la première sortie officielle de Limp Bizkit cette année.

L’arrivée de « Dad Vibes » est la dernière mise à jour du nouvel album du groupe, qui était auparavant prévu « d’arriver très bientôt », malgré sa longue période de gestation dans la continuité de l’album « Gold Cobra » de l’année 2011, étant surnommé « Stampede of the Disco Elephants », bien qu’il ne soit pas encore clair quand il pourrait atteindre le public.

Les membres de Limp Bizkit ont annoncé le titre de l’album en 2012. Depuis lors, ils ont présenté les singles « Ready to Go » et « Endless Slaughter », qui sont censés faire partie de ce nouveau matériel qui, s’il atteint le public cette année, il marquerait le retour du groupe en dix ans d’absence.

En juin dernier, le guitariste Wes Borland a partagé une conversation avec Johnny Christ d’Avenged Sevenfold sur son podcast « Drinks with Johnny », assurant que les retards sont principalement dus au fait que Fred Durst n’est pas satisfait de son travail, donc des tentatives ont été faites pour terminer l’album environ sept fois dans des studios différents.