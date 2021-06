Limp Bizkit a 35 pièces instrumentales pour son nouvel album

Le groupe de rap et de nu metal prépare ses fans depuis près de dix ans à la sortie de « Stampede Of The Disco Elephants », leur sixième album studio. Après avoir annoncé ce matériel en 2012, le groupe est revenu en 2014 pour présenter son premier single sous le titre « Endless Slaughter ».

Jusqu’à présent, Limp Bizkit avait réservé de nouveaux détails sur ce matériau. Wes Borland, guitariste et l’un des principaux auteurs-compositeurs du groupe, a révélé que lui et le reste de ses compagnons ont actuellement pas moins de 35 chansons instrumentales, alors que le travail sur ce nouveau matériel est toujours actif.

Limp Bizkit n’a pas sorti de nouvel album depuis « Gold Cobra » en 2011. Borland assure quant à lui que des progrès ont été réalisés sur le nouveau matériel du groupe. « Au cours des dix dernières années, nous avons probablement été en studio pour essayer de terminer le travail », a noté le musicien sur le podcast « Drinks With Johnny », animé par Johnny Christ d’Avenged Sevenfold.

Borland assure que de nombreux retards dans les enregistrements sont dus au fait que Fred Durst, leader et chanteur du groupe, n’est pas satisfait de ses enregistrements vocaux. « Nous avons probablement 35 chansons enregistrées instrumentalement, et il a chanté dessus puis les a rejetées », a-t-il déclaré.

Borland espère que Durst finira par choisir quelques chansons avec lesquelles il est à l’aise et décidera finalement de les enregistrer afin de terminer l’album, un scénario avec lequel il croise les doigts en signe de bonne chance.

Lorsqu’on lui a demandé quand les fans pourront entendre une partie du nouveau matériel, Borland note que tout le blâme incombe à Dred Durst, « J’en ai fini avec mes parties de l’album et je suis sûr que je reviendrai et jouerai quelques plus tard. «Mais c’est putain de Fred Durst. Il est passé du statut de charme à celui de personne la plus détestée au monde ».

Borland conclut que les riffs du nouveau matériel de Limp Bizkit sont les meilleurs qu’il ait faits dans sa carrière de musicien, annonçant qu’il est très fier de la direction musicale que le groupe a prise, il n’a donc aucun doute que les efforts de Durst porteront leurs fruits. s’est avéré un excellent album.