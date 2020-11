L’immunité au COVID-19 pourrait-elle durer des décennies? Voici la science.

Le corps construit une flotte protectrice de cellules immunitaires lorsqu’il est infecté par le COVID-19, et chez de nombreuses personnes, ces défenses persistent plus de six mois après la disparition de l’infection, selon une nouvelle étude.

le immunitaire les cellules semblent si stables, en fait, que l’immunité au virus peut durer au moins plusieurs années, ont déclaré les auteurs de l’étude. « Cette quantité de [immune] la mémoire empêcherait probablement la grande majorité des gens d’être hospitalisés pour une maladie grave, une maladie grave, pendant de nombreuses années », a déclaré le co-auteur Shane Crotty, virologue à l’Institut d’immunologie La Jolla en Californie. Le New York Times , qui a d’abord rendu compte de l’étude.

Cela dit, faire des prédictions sur la durée de l’immunité au coronavirus peut être « délicat », a déclaré Nicolas Vabret, professeur assistant de médecine à la Mount Sinai Icahn School of Medicine, qui n’a pas participé à l’étude, a déclaré à 45Secondes.fr.

« Il serait surprenant de voir les … cellules immunitaires s’accumuler chez les patients pendant six mois et s’écraser soudainement après un an », a déclaré Vabret dans un e-mail. Mais « la seule façon de savoir si l’immunité contre le SRAS-CoV-2 durera des décennies est d’étudier les patients pendant la même période. »

En d’autres termes, nous ne saurons pas exactement combien de temps l’immunité dure sans continuer à étudier ceux qui se sont rétablis du COVID-19. Cependant, la nouvelle étude, publiée le 16 novembre dans la base de données de pré-impression bioRxiv , donne des indices forts que la protection est de longue durée – bien que clairement pas chez toutes les personnes, car il y a eu plusieurs cas d’individus réinfectés par le coronavirus après la guérison.

La recherche plonge dans les rangs du système immunitaire humain, évaluant comment différentes lignes de défense changent après une infection au COVID-19.

Ces défenses comprennent anticorps , qui se lient au virus et invoquent des cellules immunitaires pour détruire le bogue ou le neutralisent elles-mêmes. Les lymphocytes B mémoire, une sorte de globule blanc, « se souviennent » du virus après la disparition d’une infection et aident à élever rapidement les défenses de l’organisme, si le corps est réexposé. Les lymphocytes T à mémoire, un autre type de globule blanc, apprennent également à reconnaître le coronavirus et à se débarrasser des cellules infectées. Plus précisément, les auteurs se sont penchés sur les cellules T appelées cellules CD8 + et CD4 +.

Les auteurs ont évalué toutes ces cellules immunitaires et anticorps chez 185 personnes qui s’étaient rétablies du COVID-19. Un petit nombre de participants n’a jamais développé de symptômes de la maladie, mais la plupart ont souffert d’infections bénignes qui n’ont pas nécessité d’hospitalisation. Et 7% des participants ont été hospitalisés pour une maladie grave.

La majorité des participants ont fourni un échantillon de sang, parfois entre six jours et huit mois après le début de leurs infections. Trente-huit participants ont donné plusieurs échantillons de sang entre ces moments, permettant aux auteurs de suivre leur réponse immunitaire dans le temps.

En fin de compte, « on pourrait affirmer que ce qu’ils ont trouvé n’est pas si surprenant, car la dynamique de la réponse immunitaire qu’ils mesurent ressemble à ce que vous attendez d’un système immunitaire fonctionnel », a déclaré Vabret.

Les auteurs ont découvert que les anticorps spécifiques de la protéine de pointe – une structure à la surface du virus – restent stables pendant des mois et commencent à diminuer environ six à huit mois après l’infection. Cinq mois après l’infection, presque tous les participants portaient encore des anticorps. Le volume de ces anticorps différait considérablement d’une personne à l’autre, avec une différence allant jusqu’à 200 fois entre les individus. Le nombre d’anticorps diminue normalement après une infection aiguë, a noté Vabret, de sorte que la baisse modeste à six à huit mois n’est pas une surprise.

En comparaison, les cellules T et B de mémoire qui reconnaissent le virus semblent extrêmement stables, ont noté les auteurs. « Essentiellement, aucune dégradation des … cellules B mémoire n’a été observée entre les jours 50 et 240 », ou huit mois plus tard, a déclaré Marc Jenkins, immunologiste à la faculté de médecine de l’Université du Minnesota, qui n’a pas participé à l’étude, dans un courriel .

« Bien qu’une certaine désintégration des cellules T mémoire ait été observée, la désintégration était très lente et peut s’aplatir à un moment donné », a ajouté Jenkins. Il y a des raisons de croire que le nombre de lymphocytes T à mémoire peut se stabiliser quelque temps après l’infection, car des lymphocytes T contre un coronavirus apparenté, le SRAS-CoV, ont été trouvés chez des patients guéris jusqu’à 17 ans plus tard, selon une étude publiée le 15 juillet dans le journal La nature .

Au début de la pandémie, les scientifiques se sont inquiétés du fait que l’immunité contre le virus pourrait disparaître dans environ un an; cette tendance peut être observée avec les quatre coronavirus qui causent le rhume, 45Secondes.fr précédemment rapporté . Cependant, des études suggèrent que la réaction du corps aux coronavirus courants peut différer de celle des virus comme le SAR-CoV et le SARS-CoV-2, qui sont passés des animaux aux humains.

« Nous ne savons pas vraiment pourquoi les coronavirus saisonniers n’induisent pas une immunité protectrice durable », a déclaré Vabret. Mais la nouvelle étude, ainsi que d’autres récent preuve , suggère que l’immunité contre le SRAS-CoV-2 pourrait être plus robuste, a déclaré Jason Cyster, professeur de microbiologie et d’immunologie à l’Université de Californie à San Francisco, qui n’a pas participé à l’étude.

Cela dit, quelques participants à la nouvelle étude n’ont pas établi de réponses immunitaires durables au nouveau virus. Leurs réponses transitoires peuvent se résumer à des différences dans la quantité de virus à laquelle ils ont été initialement exposés, ou la génétique peut expliquer la différence, dit Cyster. Par exemple, les gènes appelés gènes de l’antigène leucocytaire humain (HLA) diffèrent largement entre les individus et aident à alerter le système immunitaire des envahisseurs étrangers, 45Secondes.fr précédemment rapporté .

Ces différences inhérentes entre les personnes peuvent aider à expliquer les cas de réinfection au COVID-19, qui ont été relativement rares mais sont en augmentation en nombre, Science Magazine a rapporté .

Encore une fois, pour vraiment comprendre combien de temps dure l’immunité au COVID-19, les scientifiques doivent continuer à étudier les patients guéris. « Certes, nous devons regarder six mois plus tard », et voir si le nombre de cellules T et B reste élevé, a déclaré Cyster.

Si l’immunité doit être à long terme, une grande question est de savoir si cette durabilité vaccins . Mais l’immunité naturelle et l’immunité générée par le vaccin ne peuvent pas être directement comparées, a noté Vabret.

« Les mécanismes par lesquels les vaccins induisent l’immunité ne sont pas nécessairement les mêmes que ceux résultant d’une infection naturelle », a déclaré Vabret. « Ainsi, la protection immunitaire résultant d’un vaccin pourrait durer plus ou moins longtemps que celle résultant d’une infection naturelle. »

Par exemple, le Pfizer et Moderna les vaccins utilisent un messager moléculaire appelé ARNm pour entraîner le corps à reconnaître et à attaquer le coronavirus. Aucun vaccin à base d’ARNm n’a jamais été approuvé auparavant, donc « nous ne savons pratiquement rien de la durabilité de ces réponses », a déclaré Cyster.

« Je pense [that’s] la grande inconnue pour moi, parmi les nombreuses », dit-il.

Mais alors que certaines questions restent sans réponse, le principal point à retenir de la nouvelle étude est que « la mémoire immunitaire du SRAS-CoV-2 est très stable », a déclaré Jenkins. Et – les doigts croisés – peut-être que ces résultats encourageants se maintiendront dans le futur.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.