L’immunité au COVID-19 dure six mois, plus longtemps après la découverte d’une nouvelle étude par l’infection

Les personnes qui se rétablissent du COVID-19 sont protégées contre le nouveau coronavirus pendant au moins six mois, et probablement beaucoup plus longtemps, selon une étude qui indique que le système immunitaire évolue longtemps après l’infection et peut bloquer même les formes mutantes du virus telles que le virus. Variante sud-africaine. La recherche, publiée dans la revue La nature, ont noté que les anticorps sont produits par des cellules immunitaires qui continuent d’évoluer, apparemment en raison d’une exposition continue à des restes du virus cachés dans le tissu intestinal.

Selon les scientifiques, y compris ceux de l’Université Rockefeller aux États-Unis, l’étude fournit «la preuve la plus solide à ce jour» que le système immunitaire «se souvient» du virus et, remarquablement, continue d’améliorer la qualité des anticorps même après la disparition de l’infection.

Ils soupçonnent que lorsque les patients guéris rencontreront ensuite le virus, la réponse serait à la fois plus rapide et plus efficace, empêchant la réinfection.

« C’est une nouvelle vraiment excitante. Le type de réponse immunitaire que nous voyons ici pourrait potentiellement fournir une protection pendant un certain temps, en permettant au corps de réagir rapidement et efficacement au virus lors d’une réexposition », déclare Michel C. Nussenzweig, co-auteur de l’étude de l’Université Rockefeller.

Alors que les anticorps contre le coronavirus persistent dans le plasma sanguin pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois, des études antérieures ont montré que leurs taux diminuent considérablement avec le temps. Cependant, les chercheurs ont montré qu’au lieu de produire des anticorps tout le temps, le système immunitaire crée des cellules B à mémoire qui reconnaissent le coronavirus et libèrent rapidement une nouvelle série d’anticorps lorsqu’ils le rencontrent une deuxième fois.

Étant donné que le nouveau coronavirus se réplique dans les cellules des poumons, de la gorge supérieure et de l’intestin grêle, ils soupçonnent que les particules virales résiduelles cachées dans ces tissus pourraient être à l’origine de l’évolution des cellules B mémoire.

Dans la présente étude, les scientifiques ont étudié les réponses anticorps de 87 individus à deux moments – un mois après l’infection, puis à nouveau six mois plus tard.

Bien que les anticorps soient toujours détectables au bout de six mois, leur nombre avait nettement diminué, des expériences en laboratoire révélant que la capacité des échantillons de plasma des participants à neutraliser le virus était réduite de cinq fois.

En revanche, les chercheurs ont constaté que les cellules B mémoire des patients – en particulier celles qui produisent des anticorps contre le coronavirus – ne diminuaient pas en nombre.

Ces cellules ont également légèrement augmenté dans certains cas, a noté l’étude.

Les scientifiques ont également découvert que les cellules B mémoire avaient subi de nombreuses mutations même après la résolution de l’infection.

En conséquence, les anticorps qu’ils ont produits étaient beaucoup plus efficaces que les originaux, a noté l’étude.

Selon les chercheurs, ces anticorps étaient mieux en mesure de s’accrocher étroitement au virus et pouvaient même reconnaître des versions mutées de celui-ci.

« Le nombre total de cellules B mémoire qui ont produit des anticorps attaquant le talon d’Achille du virus, connu sous le nom de domaine de liaison au récepteur, est resté le même », a déclaré Christian Gaebler, un autre co-auteur de l’étude.

«C’est une bonne nouvelle car ce sont celles dont vous avez besoin si vous rencontrez à nouveau le virus», a déclaré Gaebler.

