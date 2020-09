Limiter la charge maximale pour prolonger la durée de vie de la batterie: l’une des meilleures fonctions de la voiture électrique atteint les téléphones portables

Pendant des années, certains fabricants d’ordinateurs portables et de voitures électriques ont inclus un mode avec lequel vous pouvez limiter le pourcentage de charge maximale que la batterie doit prendre en charge lorsque l’équipement est connecté à l’alimentation. L’idée derrière cette fonctionnalité proposée en option est de prolonger la durée de vie de la batterie le plus longtemps possible. ASUS, l’un des fabricants qui implémente une telle solution sur leurs PC, a maintenant lancé la même fonctionnalité sur les smartphones, en la faisant ses débuts sur ASUS Zenfone Pro 7.

Jusqu’à présent, avec l’application ASUS Battery Health Charging, leurs ordinateurs portables offraient deux modes de charge pour aider “prolonger la durée de vie de la batterie“. Le premier est le” Mode équilibré “, qui selon la société” arrête de charger lorsque la charge de la batterie dépasse 80%. “Le second, et encore plus conservateur, est le” Mode de vie maximale “, qui “arrête de charger lorsque la batterie est supérieure à 60%”.

La fonction de limitation, comme nous l’avons dit également disponible dans les voitures électriques comme Mercedes ou Tesla, qui incluent une section de charge dans laquelle l’utilisateur peut définir le pourcentage maximum. Pour les voyages, Tesla recommande graphiquement de remplir jusqu’à 100%, mais au jour le jour, ils composent jusqu’à 90%. En ce sens, Elon Musk lui-même a dit il y a des années que la meilleure chose pour la batterie était d’être entre 30% et 80%.

Voici comment fonctionne “ Battery Care ” sur le ASUS Zenfone 7 Pro

ASUS affirme que dans ZenUI 7, la nouvelle version de sa couche de personnalisation, les fonctionnalités d’entretien de la batterie ont été améliorées. Dans le cadre de cela, sous la section de ‘Entretien de la batterie‘de vos paramètres, maintenant l’entreprise permet de limiter la charge maximale de l’appareil à 80%, 90% ou 100% de toujours. Que gagne-t-on si on charge à 80% au lieu du maximum?

Comme nous pouvons le voir dans l’image ci-dessus, en atteignant 500 cycles de charge pour la batterie du Zenfone 7 Pro, en chargeant un maximum de 80%, ASUS affirme que le terminal n’aura perdu que 7% de sa capacité d’origine. En chargeant à 100% comme nous l’avons fait jusqu’à présent sur les téléphones mobiles, la perte sera le double, 15%. À défaut de pouvoir vérifier tout cela au fil du temps, réduire la perte à ce niveau semble tout à fait pertinent, puisqu’il s’agit de l’un des premiers composants qui échouent généralement dans les smartphones.

En plus de cette fonction, dans ‘Entretien de la batterie’, le Zenfone 7 Pro a la possibilité de désactiver la charge rapide de 30 watts en activant ‘Trick Charge’, qui prétend qu’ASUS charge «à un rythme lent mais sûr pour protéger la batterie». De même, il existe l’option de “ chargement programmé ”, dans laquelle l’utilisateur peut choisir un créneau horaire dans lequel charger l’appareil, quel que soit le moment où il se connecte. Avec lui, selon ASUS, “il maintient la batterie dans un pourcentage inférieur pendant la nuit afin qu’il ne se charge pas à 100%, ce qui utilise la batterie”.

Ce mode de charge programmée également Il est synchronisable avec l’alarme que nous avons programmée pour se réveiller, donc cela peut varier en fonction de l’heure à laquelle nous nous réveillons chaque jour, ce que le terminal saura.

Une fonctionnalité très utile qui arrive depuis longtemps sur les smartphones

Il n’est pas possible de savoir pourquoi jusqu’à présent d’autres grands fabricants n’ont pas proposé ces options à l’utilisateur. C’est très étrange, car dans la capture, nous voyons Sony offrir une fonction d’entretien de la batterie sur un ordinateur avec Windows 7. En fait, dans cette revue 2007 du Sony Sony VAIO SZ6, il a été question de la fonction. Ayant commencé à intégrer Sony cette année-là et étant la première entreprise à le faire, nous parlons de la fonction a atteint le smartphone 13 ans plus tard. On se demande pourquoi, si les batteries qui sont utilisées dans les ordinateurs portables et mobiles ont une technologie similaire.

En premier lieu, Les ordinateurs portables sont des équipements qui sont utilisés depuis longtemps connectés au courantLa fonction Sony ou ASUS de leurs ordinateurs portables est déjà concentrée sur cela, pour passer de nombreuses heures sans se recharger à 100%. Dans les smartphones, les choses sont différentes, et après la nuit, on ne se recharge généralement pas si ce n’est nécessaire.

80% des 7 000 mAh du Samsung M51 (5 600 mAh) devraient être largement suffisants pour terminer la journée et plus encore avec une utilisation normale du smartphone.

Cependant, tout cela étant important, la raison peut être que, Jusqu’à présent, même à 100% de charge, l’autonomie des terminaux n’était pas suffisante pour atteindre la fin de la journée dans de nombreux cas. Avec cet ASUS et ses 5000 mAh, ou avec des modèles comme le récent Samsung Galaxy M51, atteignez et dépasser des chiffres tels que huit heures d’écran actif sera tout à fait possible comme nous l’avons vu dans nos premières impressions, donc être capable de limiter à 80% n’est pas dramatique. Et le jour où il en faut plus, il peut être activé manuellement jusqu’à 100%.

Ce que plusieurs fabricants tels que Huawei ou Apple ont fait jusqu’à présent, c’est d’incorporer un système de charge intelligent avec lequel l’appareil prédit l’heure à laquelle nous aurons besoin pour que la batterie soit chargée à 100%. Ainsi, entre 80% et 100% réduisent considérablement la vitesse de charge, de sorte que la batterie souffre de la chaleur générée et se recharge moins longtemps. C’est un pas en avant de ce que ASUS a fait, qui est nouveau et que l’on peut voir dans des mois ou des années dans sa concurrence.