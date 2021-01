Limited Run Games annonce des éditions spéciales de Scott Pilgrim vs The World: The Game Complete Edition

Limited Run Games a annoncé son intention de publier des éditions physiques de Scott Pilgrim vs The World: The Game – Édition complète. Le jeu aura également une version numérique sur PC et consoles.

Les précommandes commenceront un jour avant que le jeu ne soit officiellement relancé sur PC et consoles cette semaine. L’édition Standard est le jeu dans un étui plus des billets de concert commémoratifs «The Clash at the Demonhead».

L’édition classique contient les éléments de l’édition standard, ainsi qu’une bande originale de CD avec de la musique d’Anamanaguchi, une carte du monde pliée et une feuille d’autocollants. Tous les articles sont livrés dans une boîte de collection spéciale avec de nouvelles illustrations.

L’édition KO est livrée avec encore plus de contenu en édition limitée. Tout de l’édition Classique est inclus, plus des baguettes, des photos de guitare, une version supplémentaire de la bande originale sur cassette, une épingle en émail, un jeu de cartes à collectionner de sept mauvais exes, un guide et un étui Roadie lumineux avec un clip musical.

Nous sommes ravis d'annoncer une série limitée de Scott Pilgrim vs The World: The Game – Complete Edition (PS4 / Switch). Obtenez le vôtre lors d'une pré-commande de six semaines à partir du vendredi 15 janvier à 10 h HE.

Les éditions physiques ne seront que pour PlayStation 4 et Nintendo Switch cette semaine. Une version physique de la Xbox One est prévue pour le futur mais n’a pas de date fixe.

Scott Pilgrim vs The World: The Game – Édition complète est une édition complète du jeu original. Cela inclut le jeu de base, ainsi que tout le contenu DLC original, y compris les personnages jouables Knives Chau et Wallace.

Le jeu suit le scénario du jeu. Scott se bat contre la Ligue des Evil Exes de Ramona pour gagner son cœur. Les joueurs peuvent choisir parmi le protagoniste de la série, ainsi que Ramona, Stephen, Kim et d’autres. Au fur et à mesure que les personnages avancent, ils peuvent monter de niveau et apprendre de nouvelles capacités, débloquer des objets et des modes secrets, invoquer des alliés, et plus encore.

Scott Pilgrim vs The World: The Game – Édition complète contient également la coopération comme les autres jeux de beat-em-up. Les joueurs peuvent faire équipe avec des amis pour se frayer un chemin à travers les ennemis ou participer à des mini-jeux comme Dodgeball.

Scott Pilgrim vs The World: The Game – Édition complète aura une version physique limitée, mais aussi numérique lancée sur PC (via le Ubisoft Store, Epic Games Store et Uplay), Google Stadia, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Allumez le 14 janvier.

Précommandes pour le Scott Pilgrim vs The World: The Game – Édition complète les éditions limitées commencent le 15 janvier et dureront six semaines.