L’imitateur de Robin Williams soumet une proposition de biopic

Il nous a fait rire, pleurer, réfléchir, frissonner de peur et rire à nouveau avec ses occurrences improvisées. Robin Williams est à ce jour l’une des plus grandes icônes que la télévision et le cinéma américains auraient pu nous offrir.

Pendant plus de 38 ans, malgré de graves problèmes d’alcool, des dépendances et la maladie de Parkinson à la fin de sa carrière, Williams a toujours cherché à cacher ses démons aux yeux du public en utilisant l’humour. C’est pourquoi il est toujours considéré comme une figure très respectée dans l’industrie du divertissement.

Tel a été l’impact du travail de Williams sur des centaines de cinéastes et d’acteurs en herbe qu’un jeune artiste émergent a soumis via YouTube une proposition de biopic de l’acteur acclamé. Il s’appelle Jamie Costa.

Costa, qui a une vaste expérience dans des productions totalement indépendantes, a présenté une vidéo de cinq minutes dans laquelle on le voit jouer Robin Williams dans sa loge de la série comique à succès « Mork & Mindy », lorsqu’il apprend la nouvelle de la mort de le comédien John Belushi, qui était l’un de ses meilleurs amis.

Belushi est décédé en 1982 d’une overdose de speedball, un terme utilisé pour désigner une injection d’héroïne et de cocaïne. En bref, on voit Costa réagir dans le rôle de Williams à l’impact de cette nouvelle, puisqu’il avait été avec l’acteur quelques heures seulement avant sa mort. Belushi avait 33 ans au moment de sa mort.

Jamie Costa a mis en ligne cette vidéo sur YouTube lundi dernier (11 octobre) et a déjà réussi à collecter près d’un million et demi de vues. « Ce n’est pas de la comédie, c’est de la réincarnation. J’adorerais écrire un titre plein d’esprit, mais Jamie Costa se transformant en Robin Williams m’a surpris », confie l’un des utilisateurs de la plateforme.

Peu de temps après son diagnostic de Parkinson, Robin Williams a été retrouvé mort dans son appartement en 2014. La cause du décès a été annoncée comme étant un suicide. Sa fille Zelda a été extrêmement active sur les réseaux sociaux pour sensibiliser à l’importance de la santé mentale.